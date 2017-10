[PHOTOS] Saint-Félicien: une maison remplie de champignons

Une famille de Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean, doit vivre dans une résidence infestée de moisissure, de champignons et de fourmis charpentières.

Le couple, qui a deux enfants de 5 et 11 ans, agit aussi à titre de famille d'accueil de proximité pour une adolescente de 14 ans depuis près de deux ans.

En 2016, Annick Vallée et Yan Audet souhaitent réaliser leur rêve de s'installer dans une résidence avec les trois enfants. Le couple s'intéresse à une propriété sur le chemin du Héron-Bleu à Saint-Félicien. Après deux visites, il décide d'acheter au coût de 120 000 $.

«On en a posé des questions, même deux fois les mêmes questions, a affirmé Yan Audet. Tout le temps, bonne condition, bonne condition. Même l'agente nous disait bonne condition, bonne condition la maison, aucun vice, tout est beau.»

Mais quelques semaines après la transaction, le rêve du couple tourne au cauchemar. Des traces d'humidité et de moisissure font leur apparition à différents endroits dans la résidence, puis, des infiltrations d'eau par la cheminée, par les fenêtres et au sous-sol.

«Il y en avait toutes les semaines [des problèmes]. Après ça, ç’a été le courant, la porte qui coule, la moisissure dans la chambre de bain. Ça n'arrêtait plus de sortir», a expliqué Annick Vallée.

«Ça a pris un mois, on lui a trouvé plein de vices cachés à la maison. En quatre mois, on savait tout ce qu'on sait là», a ajouté son conjoint.

Devant l'ampleur de la situation, M. Audet et Mme Vallée font appel à un expert en bâtiment pour avoir l'étendue des problèmes. Les conclusions de son rapport les laissent sans mots : infiltration d'eau par le toit, présence de moisissure dans l'air, infestation de mouches au grenier et infestation de fourmis charpentières dans la solive de rive de trois murs de la résidence.

«Tout est camouflé, c'est tout soufflé par-dessus à l'uréthane. Les fourmis charpentières aussi, c'est soufflé par-dessus, a dit Mme Vallée. Lui qui est venu inspecter notre maison a dit ne pas mettre une maudite cenne dans la maison. Faudrait que je mette 80 000 $ [en réparations], c'est quasiment la valeur de la maison.»

La Direction de la protection de la jeunesse dans le dossier

Le cauchemar du couple ne s'arrête pas là. Comme la maison n'est plus assurable et n'est plus assurée depuis le 4 décembre, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) menace de retirer l'adolescente de 14 ans de son milieu. Le couple affirme que la DPJ lui ordonne de quitter la résidence avant le 25 octobre.

«Je me suis acheté une maison pour être dans la rue, c'est de même que je me sens, a confié la mère. J'ai un choix à faire entre rester dans ma maison ou perdre mes enfants. Je vais m'en aller de ma maison. Mais où ? Je ne le sais pas.»

La mère de famille a ajouté que son conjoint et elle n'ont pas les moyens de payer pour un logement, en plus de l'hypothèque de la maison et les frais d'avocats.

En justice

M. Audet et Mme Vallée souhaiteraient être capables de revenir en arrière et annuler la transaction. «Si sa maison est en si bon état comme il dit, il a juste à la rependre, à me redonner mon 120 000 $», a déclaré Mme Vallée.

Le couple a entamé des procédures judiciaires, qu'il qualifie d'ailleurs de longues et coûteuses. Il a déboursé plus de 12 000 $ en frais d'avocats jusqu'à maintenant. Il ne sait toujours pas quand la cause sera entendue par un juge.