L’acteur Marc Messier surpasse les attentes

La pièce d’Arthur Miller, que l’on pourrait facilement qualifier d’un chef- d’œuvre contemporain, dépeint avec authenticité les ravages du rêve américain sur la classe moyenne. Portée par le comédien Marc Messier dans le rôle principal, celui-ci a relevé le défi avec brio.

Si Marc Messier est connu pour faire rire sur les planches, il s’est brillamment démarqué dans le rôle dramatique de Willy Loman, un homme de soixante ans qui verra ses rêves se briser les uns après les autres.

Synopsis

Campée dans les années 1950 à New York, la pièce met en lumière un homme issu de la classe moyenne, à l’aube de la retraite, qui a travaillé toute sa vie comme commis voyageur. Pour payer sa maison et subvenir aux besoins de sa femme Linda (Louise Turcot) et de ses deux fils, Biff et Happy, (Éric Bruneau et Mikhaïl Ahooka) l’homme a dû voyager à travers la Nouvelle-Angleterre pour réussir à vendre ses produits. Habité par une grande fierté, on le verra perdre son lustre et s’anéantir peu à peu.

C’est que ses ambitions étaient grandes, tant pour lui que pour ses fils. Fatigué, il aura un premier accident de voiture, puis, peu à peu on verra un homme qui se défait, physiquement et psychologiquement. Consciente du déclin, sa femme insistera pour qu’il cesse de voyager et prendre la route. Prêt à s’incliner devant l’inavouable, l’homme qui peine à payer ses comptes devra supplier son patron pour obtenir de l’aide. Mais ses efforts seront vains. Malgré les 30 ans de services de Willy pour la même entreprise, le patron ingrat et intransigeant n’aura aucune considération pour lui. L’homme dévoré par l’orgueil aura du mal à admettre sa défaite.

De grandes émotions

Les belles performances ne manquent pas dans cette pièce débordante de vérité suscitant de grandes réflexions et de troublantes émotions. Outre l’incroyable performance de Marc Messier, mentionnons le jeu criant de vérité d’Éric Bruneau qui surprend. Bien que le père et le fils s’aiment, les frictions entre les deux hommes sont vives, voire déchirantes. Le fils a du mal à gérer les grandes ambitions que son père porte à son égard, tandis que le père est consterné devant le manque de motivation de son fils. Plusieurs années auparavant, Willy a perdu toute crédibilité aux yeux de son fils, alors que ce dernier avait surpris son père avec une autre femme dans une chambre d’hôtel de Boston.

La fin tragique de la pièce ne fait qu’ajouter à ce grand drame américain.

Si la direction d’acteur du metteur en scène, Serge Denoncourt, est impeccable, en revanche la scénographie est décevante. Le décor terne composé d’une même table qui servira d’un lieu à l’autre manque d’originalité et abaisse le niveau de la pièce. On se serait attendu à un décor plus flamboyant pour rivaliser avec la qualité de ce très grand texte.

La mort d’un commis voyageur, à l’affiche au Théâtre du Rideau Vert jusqu’au 4 novembre.