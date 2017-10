Le Canadien: un club bien fragile

N'en déplaise à Geoff Molson, le Canadien ne forme pas une «très bonne équipe», contrairement à ce qu'il a affirmé mercredi devant un groupe de journalistes.

Le Tricolore forme plutôt une équipe ordinaire qui devra lutter férocement jusqu'au dernier jour de la saison régulière afin d'obtenir une place dans les séries éliminatoires.

Et ce n'est pas en connaissant son pire début de saison depuis 1941-42 que la formation bâtie par Marc Bergevin parviendra à se qualifier pour les séries.

C'est très mal parti pour le CH cette année et la désillusion ne cesse de grandir dans le coeur des partisans, même si la troisième semaine du calendrier régulier dans la LNH n'est même pas terminée.

Ce qui me frappe le plus jusqu'à maintenant est de constater jusqu'à quel point l'édition 2017-2018 du Canadien est fragile.

Il suffit d'un mauvais but accordé par Carey Price, d'une bourde de Jordie Benn, comme on l'a vu mercredi soir à Los Angeles, d'une occasion de marquer bousillée ou d'une mauvaise pénalité pour que tout s'écroule, pour que les joueurs baissent soudainement les bras.

Et ça, ce n'est jamais de bon augure.

Le Canadien avait fait voir des signes inquiétants lors du long calendrier de matchs préparatoires.

J'ai du respect pour un entraîneur expérimenté comme Claude Julien et je me disais qu'une fois la saison en marche, il saurait peser sur les bons boutons pour faire démarrer la machine.

Je m'attendais à voir de belles choses de la part du duo formé de Max Pacioretty et de Jonathan Drouin. Le capitaine est toutefois plongé dans une léthargie fort inquiétante.

L'attaque ne produit pas, Price est tout croche devant son filet tandis que la brigade défensive en arrache, comme tout le monde l'avait anticipé. Ça va mal «à la shop», pour reprendre une vieille expression!

Le Canadien vient d'encaisser six revers d'affilée et un vent de panique commence à souffler. Après l'Impact et les Alouettes, le Canadien deviendra-t-il la troisième équipe professionnelle de Montréal à connaître une saison de misère?

Que va-t-il se passer si le CH continue de s'enliser au classement, bien qu'il ne puisse pas descendre plus bas qu'il l'est actuellement puisqu'il occupe le 15e et dernier rang dans l'Association de l'Est?

L'équipe a échangé P.K. Subban en juin 2016 et elle a limogé Michel Therrien l'hiver dernier. Qui sera identifié comme étant le prochain coupable?

Geoff Molson suggère aux amateurs de rester calmes et il a réitéré sa confiance à l'endroit de Marc Bergevin. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose de sa part.

C'est bien beau mais ça ne change rien au portrait: le Canadien montre une fiche de 1-5-1, avec un différentiel de buts de -16, le pire dans la LHH. C'est embarrassant.

Pendant ce temps, un p'tit club d'expansion à Las Vegas, qui a misé sur des joueurs rejetés par les autres équipes, a remporté cinq de ses six premiers matchs...