Le déclin de l'empire macho

Depuis 24 heures, le tourbillon des allégations d’inconduite sexuelle s’intensifie. L’empire Rozon s’écroule, l’empire Salvail est en ruines, et à Québec, l’empereur des ondes Gilles Parent est retiré ... des ondes.

Voici quelques réflexions après la tempête ...

ROZON AIME LES FEMMES FORTES

Pas plus tard que le 27 juillet 2017, Gilbert Rozon était à l’antenne de Radio-Canada. Il s’est confié au sujet de sa nouvelle blonde. « J’ai toujours été avec des femmes fortes. Des gens qui me chal­lengent. Elle, elle me chal­lenge pas à peu près ! »

Disons qu’avec le recul, cette citation est plutôt ironique. M’étonnerait que Rozon aime tant que ça les femmes fortes....

Le plus surréaliste c’est que cette entrevue, il l’a accordée à Pénélope McQuade, qui fait partie des neuf femmes qui ont dénoncé Rozon au Devoir et au 98,5fm.

Vous pouvez voir une partie de l'entrevue ici.

C’est terriblement troublant de revoir aujourd’hui cette entrevue, quand Pénélope accueille Rozon de deux bises sur la joue, à une émission produite par Éric Salvail.

Un gars contre qui a reconnu avoir eu des inconduites sexuelles produit une émission dans laquelle une animatrice reçoit sans broncher, tout sourire, un gars dont elle affirme qu'il aurait eu avec elle une inconduite sexuelle.

Quand on vous dit que le showbiz québécois est tricoté serré.

GUILLAUME « TINTIN » WAGNER

Mercredi soir, c’est l’humoriste Guillaume Wagner qui, sur Facebook, a lâché la bombe Rozon, annoncé qu’il se distanciait du Juste pour rire parce qu’il « avaient entendu des histoires ». Quelle mauvaise foi !

Comme beaucoup de gens, il savait que l’enquête du Devoir et du 98,5fm allait être diffusée dans les heures suivantes. Il savait peut-être aussi que d’autres médias travaillaient depuis des semaines pour faire confirmer les informations.

En faisant sa sortie la veille, il venait tout simplement de tirer la couverture de son bord et couper l’herbe sous le pied aux vraies victimes. On aurait quasiment pu croire que c’était lui qui avait fait le travail d’enquête. Tu parles d’un gars qui a à cœur les femmes ! Scooper des victimes qui ont eu le courage de dénoncer.

Ah oui en passant, Wagner a tellement à cœur le respect des femmes qu’il a écoeuré Marie Élaine Thibert sur scène avec un gag dégueulasse. Quand je pense qu’il y a des gens qui ont trouvé que Wagner était courageux.

SALVAIL : ON N’A PAS TOUT VU

Dans sa longue lettre d’excuses, Éric Salvail fait une confession étonnante :

« Le constat est brutal : pendant de nombreuses années, dans de nombreuses situations et auprès de plusieurs personnes – bien au-delà de celles qui sont sorties publiquement – mes agissements ont causé du tort. »

Salvail admet donc, de son plein gré, que ce qu’on a lu et entendu n’est que la pointe de l’iceberg ? J’espère que le maire de Sorel-Tracy (ville d’origine d’Éric Salvail) va ravaler ses commentaires d’hier : « Ici à Sorel-Tracy, laissez-moi vous dire que tout le monde est derrière lui. Les gens aiment Éric Salvail, ont beaucoup de respect pour lui, ce ne sont que des allégations ».