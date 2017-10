L’équipe de Gilles Parent sous le choc

C’est une Ève-Marie Lortie ébranlée qui a pris la barre de l’émission Le retour de Gilles au FM93 quelques minutes à peine après que l’animateur vedette ait été retiré des ondes pour des allégations d’inconduites sexuelles dévoilées par Le Journal.

D’entrée de jeu, l’animatrice a admis que toute l’équipe de la station était sous le choc. Les employés du FM93 ont appris la nouvelle une vingtaine de minutes avant le début habituel de l’émission de Parent.



«Nous avons eu des discussions franches en équipe [...] Et c’est en équipe qu’on va traverser l’après-midi», a souligné l’animatrice, ajoutant qu’elle ne commenterait pas les allégations, préférant s’en tenir aux faits présentés dans l’article.

Après une brève lecture du texte relatant les allégations de Catherine Desbiens à l’endroit de Gilles Parent, le coanimateur Nicolas Lacroix a pris la parole, lui qui côtoie Parent depuis longtemps.



«C’est comme une tonne de brique dans la face. [...] Mais les gens qui m’écoutent et me lisent savent de quel côté je me situe dans tout ce qui est transgression de type sexuel. Je pense que c’est inacceptable. Les gestes de Gilles sont les gestes de Gilles et ce sera à lui de répondre», a-t-il expliqué.



Il a conclu en affirmant qu’on allait se rappeler de cette semaine parce que «de plus en plus de victimes parlent et on ne peut que se réjouir de ça».