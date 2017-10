Les 10 marques les plus fiables selon Consumer Reports

Encore une fois cette année, Consumer Reports a publié son classement des marques les plus fiables du marché.

Basé sur une analyse de l’industrie et questionnaire exhaustif ayant reçu plus de 640 000 réponses de la part d’automobilistes, le classement de Consumer Reports est l’un des plus gros sondages conduits chaque année aux États-Unis.

Sans plus attendre, voici donc les 10 marques les mieux cotées de cette édition 2017.

10. Hyundai

En baisse de trois positions par rapport au classement de l’an dernier, Hyundai fait sa place in extremis parmi les 10 marques les plus fiables de Consumer Reports. La berline Elantra est considérée comme étant le modèle le plus fiable de la marque coréenne alors que le Tucson est celui qui a donné le plus de fil à retordre aux répondants.

9. Honda

Sans grande surprise, Honda fait sa place parmi les marques les plus fiables de l’industrie. C’est le populaire CR-V qui a reçu les meilleures critiques au sein de la marque, alors que la camionnette Ridgeline a fait moins bonne figure.

8. Buick

L’an dernier, Consumer Reports a pris le monde de l’automobile par surprise en plaçant Buick au troisième rang de son palmarès sur la fiabilité. Cette année, Buick redescend au classement, mais conserve tout de même sa place parmi le Top 10. C’est d’ailleurs la seule marque de General Motors à s’y trouver.

7. Infiniti

La marque de luxe de Nissan monte d’un échelon et se retrouve désormais en septième position du palmarès. Nissan, pour sa part, a raté le Top 10 de peu avec une onzième position au classement.

6. Subaru

Subaru fait bonne figure avec une sixième position. Toutefois, c’est la sportive BRZ qui est nommée le modèle le plus fiable alors que la populaire Impreza est la moins fiable de la marque...

5. BMW

Malgré une réputation de fiabilité qui laisse à désirer, BMW fait sa place parmi le Top 5 du classement de Consumer Reports. Une bonne nouvelle pour le constructeur de Munich.

4. Audi

Une autre marque allemande a sa place parmi l’élite de Consumer Reports cette année, notamment grâce au bon classement du VUS Q3. La berline A7, toutefois, a fait moins bonne figure.

3. Kia

Faudra s’y habituer, Kia est devenue une figure récurrente des palmarès de Consumer Reports. Et encore une fois cette année, le constructeur coréen se démarque avec une troisième place au classement.

2. Lexus

Lexus, la marque de luxe de Toyota, perd la première place qu’elle occupait l’an dernier. Lexus ne tombe toutefois pas trop bas, conservant une très enviable deuxième position au palmarès.

1. Toyota

Qui d’autre? Année après année, Toyota domine les divers classements en matière de fiabilité. Pour 2017, le constructeur japonais passe du deuxième au tout premier échelon chez Consumer Reports. Pas de grande surprise ici.