Le CH s’enlise

À égalité 1 à 1 jusqu’à mi-chemin en troisième période, Adrian Kempe a anéanti les espoirs des visiteurs en redirigeant une passe de Trevor Lewis pour déjouer Montoya et inscrire le but décisif. Sur cette séquence, Jordie Benn a fait une très mauvaise lecture du jeu en fonçant trop profondément en zone adverse pour ouvrir la porte à un deux contre un.

Pour ce deuxième arrêt en Californie, Claude Julien a chamboulé ses quatre trios. Alex Galchenyuk est sorti gagnant de cette opération en se retrouvant à la droite de Jonathan Drouin et de Max Pacioretty. Dans un rôle plus offensif, une mission qui cadre plus avec ses atouts, Galchenyuk a montré plus de vigueur et d’acharnement. On le sentait présent. Il a toutefois écopé de deux punitions en première période.