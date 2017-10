Les Dodgers s’en vont en Série mondiale

La formation californienne a ainsi disposé de ses rivaux de l’Illinois en cinq parties, prenant sa revanche un an après avoir été battue par les Cubs dans le carré d’as. Conséquemment, elle participera au tour ultime pour la première fois depuis 1988, année où elle a décroché son dernier titre.

Le voltigeur de gauche Enrique Hernandez a connu une soirée mémorable en vertu de trois circuits et de sept points produits, réussissant notamment un grand chelem à la troisième reprise. Il a expédié un tir du releveur Hector Rondon – qui avait remplacé le partant Jose Quintana - tout juste par-dessus le mur de vigne au champ droit pour faire 7-0 et jeter une douche froide sur les partisans de l’équipe locale.

Au monticule, le gaucher Clayton Kershaw (2-0) a eu la vie facile. Il a accordé un point, trois coups sûrs et une passe gratuite en six manches, tout en éventant cinq rivaux. Après avoir totalisé 89 lancers, l’artilleur a vu Kenta Maeda prendre sa place sur la butte.

Dans le camp opposé, Quintana (0-1) n’a pas fait long feu, allouant six points, autant de frappes en lieu sûr et un but sur balles en deux manches.