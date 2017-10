Laissons de côté un peu l’actualité déprimante...Ce week-end, je vous partage mes petits bonheurs. D’abord, chers épicuriens partagez votre joie de déguster une pizza à la première édition de La Pizza Week. Puis, question de se donner de l’énergie et des vitamines, les jus imPRESS sont à votre rescousse : du plaisir à chaque gorgée! Finalement, laissez-vous émerveiller au Bal des Merveilles avec la troupe du Cirque Éloize.

MANGER : C’est parti pour la Semaine de la pizza

Photo courtoisie

Sérieusement, qui n’aime pas la pizza? C’est toujours une combinaison gagnante : croûte, fromage et sauce tomate! C’est pourquoi la première édition de la Pizza Week, prendra d’assaut la ville, dès mardi prochain, jusqu’au jour de l’Halloween. Plus de 29 restaurants de la métropole se livreront toute une compétition pour couronner la meilleure pizza de Montréal. Ils seront jugés selon 10 catégories diverses, dont la meilleure pizza croûte mince, traditionnelle, végane ou dessert, la pizza la plus originale et celle qui séduit les papilles en cinq ingrédients. En tant que membre du jury, (Oui, oui, je le suis avec Alexandre Despaties, Benoît Huot et Jeremy Filosa!) je devrai, tout comme vous, tester plusieurs pizzas et rendre mon verdict. J’ai bien hâte de goûter aux recettes du Fiorellino, du Quindici, du Bevo et de l’Industria...Que des calories de bonheur! (Pour plus de détails, rendez-vous à l’adresse: http://www.thepizzaweek.com/fr/restaurants/)

BOIRE : Des jus 100% québécois

Photo courtoisie

Dernièrement, j’ai fait la découverte des nouveaux jus ImPRESS. C’est le cas de le dire : je fus impressionnée! Vous vous dites peut-être que ce sont encore des jus verts qui ont la cote chez les gourous de la santé, mais sachez que ces bouteilles vous proposent six saveurs de fruits et de légumes pour répondre aux goûts de tout le monde, même ceux des enfants, car c’est réellement délicieux. J’ai bien été surprise de savoir que l’usine à pasteuriser et presser se situait à la Ville de Québec. De plus, 75% des ingrédients proviennent de fermes biologiques de la province. Est-ce dispendieux? On parle d’un prix de 3,99$ pour le format de 237 millilitres. Pas pire du tout, si l’on compare à d’autres prix des jus bio sur le marché. Vous aurez l’impression de vous sentir revitalisé et surtout vitaminé! Coup de cœur pour le jus de betterave, carottes et framboises. (Disponibles dans les supermarchés IGA et Rachelle-Béry)

SORTIR : Cirque et danse au Bal des Merveilles

Photo courtoisie

C’est décidemment le temps des bals caritatifs. La semaine dernière, je vous parlais de Let’s Bond et aujourd’hui c’est au tour du Bal des Merveilles, au profit du Centre hospitalier de Saint-Mary. Ce soir, des centaines de jeunes professionnels et philanthropes sont conviés à participer à cette quatrième édition, qui aura lieu au Cirque Éloize. L’endroit se transformera en un club fantaisiste avec espace de restauration (Beatrice, Boulangerie Hof Kelsten, Miss Prêt-à-Manger et plus encore), un plancher de danse qui sera ouvert jusqu’aux petites heures et bien sûr en

une scène de spectacle, car les artistes circassiens vous réservent toute une surprise! (Cirque Éloize - 417 rue Berri, Montréal)