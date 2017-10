PLQ: plus serviable avec l’establishment qu’avec les tâcherons

Le PLQ au service des minières, des pétrolières et des autres

Bah, arrêtez de me crier après. C’est pas moi qui a dit ça. C’est, et avec raison, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée : «Environnement. Couillard au service des minières et des pétrolières, dit Lisée» (Le Journal de Montréal, 25 juillet 2017). Je rajouterais que le PLQ n’est pas seulement au service intégral de ces deux types d’entreprises, mais aussi des banques, des pharmaceutiques, des forestières, des écoles et garderies privées, des firmes de génie frauduleuses, d’Air Canada, de Bombardier, de la cimenterie McInnis, des alumineries et j’en passe. Des milliards de dollars distribués de «bon cœur», mais sur notre bras par le PLQ à de très riches compagnies et à des amis.

Jamais les libéraux vont parler au monde

Oh, jamais les ministres libéraux ne vont parler, contrairement à Québec solidaire et au Parti québécois, devant des groupes de citoyens, des organisations syndicales et écologistes, des regroupements de démunis, d’enseignants, d’infirmiers, de travailleurs municipaux, à ses propres commis gouvernementaux. Jamais les libéraux n’oseraient faire ça. Ça serait vraiment dégradant. C’est pourquoi ils vont toujours parader devant des Chambres de commerces pour leur annoncer tout le temps des bonnes nouvelles qui sont loin d’être des mesures d’austérité. «Lise Thériault de réceptionniste à vice-première ministre. Celle qui a fait trembler la FTQ» (La Presse, 28 avril 2014). Lise Thériault, une autre «dure à cuire» libérale, comme Monique Jérôme-Forget, Martin Coiteux et François Blais, qui fanfaronnent avec le peuple, mais qui font dans la flagornerie avec la classe dirigeante.

Qui défend les syndicats ?

Bravo à Justin Trudeau et au Parti libéral du Canada qui ont posé ce geste courageux en 2017 : «Deux lois antisyndicales de Harper abolies. La FTQ salue la décision du gouvernement Trudeau» (Le Devoir, 20 juin 2017). Et aussi bravo à Pierre Karl Péladeau qui lors d’une allocution au Collège Dawson, du temps où il dirigeait le PQ, avait pris fait et cause pour les travailleurs devant un étudiant (peut-être un jeune libéral?) qui accusait les syndicats d’être trop puissants. Un autre jeune porteur d’avenir et de projet de société pour les générations futures, qui voudrait voir les syndicats disparaître afin de libérer le patronat de l’oppression : «Pierre Karl Péladeau se porte à la défense des syndicats» (Radio-Canada, 12 février 2016).

Et aussi, bravo à l’ex-président du Mouvement Desjardins, un homme tout à fait le contraire de l’ex-p.-d. g de Desjardins, Monique «l’austérité» Leroux qui gagnait plus de 3 millions$ par année, soit monsieur Claude Béland : «On prend les travailleurs pour des esclaves et des imbéciles» (Lanouvelle.net, 20 janvier 2017). C’est drôle, malgré ses compétences et son expérience indéniables, le PLQ, contrairement à Monique Leroux qui prônait l’austérité pour les autres mais pas pour lui, le PLQ disais-je, n’a jamais daigné faire appel à Claude Béland sur ses nombreux comités, commissions, groupe d’experts, etc. Je ne comprends pas. Et vous, comprenez-vous quelque chose à ça ?

L’exemple de Bombardier

À ceux qui me demandent des cas réels qui montrent la politique libérale diamétralement opposée face aux syndicats de travailleurs ordinaires et face au patronat, prenons l’exemple de Bombardier, ce flop monumental qui a englouti des milliards de dollars en fonds publics et qui, malgré le fait que la compagnie vive aux crochets de l’État et des contribuables, s’adonne aux menaces s’il n’obtient pas toujours plus de B.S. : «Bombardier menace de déménager certaines activités» (Le Devoir, 13 août 2014). Me semble que les élus auraient dû alors remettre à leur place les dirigeants de ce bougon corporatif comme ils l’auraient fait face aux syndicats en les accusant alors de chantage et de prise en otages des travailleurs ? Ben non, faut pas agir comme ça avec nos créateurs de pauvreté bien plus que de richesse. Sauf si l’on parle de la richesse des familles Beaudoin, Bombardier et des dirigeants. Paroles de Philippe Couillard : Québécois, soyez solidaires de Bombardier, continuer à payer et à aimer votre prochain immédiat. Oui, faut aimer votre prochain. Mais comme il n’y a pas assez d’argent pour tout le monde, faut obligatoirement établir des priorités, comme couper dans les programmes sociaux et l’aide aux démunis afin d’en donner davantage à Bombardier qui fait vraiment pitié : «Les Québécois doivent continuer "d’aimer" Bombardier, dit Couillard» (Le Journal de Montréal, 10 mai 2017). Avez-vous déjà entendu Philippe Couillard ou un de ses ministres prier les gens d’aimer les syndicats, les éducateurs en garderie, les infirmiers, les enseignants et les commis d’État ?

McInnis menace aussi

Mes amis, que des compagnies comme Bombardier, McInnis, Alcoa, Domtar et d’autres viennent nous faire du chantage éhonté régulièrement alors qu’elles reçoivent beaucoup d’argent et des privilèges des citoyens du Québec dépasse l’entendement. Et jamais personne, surtout pas les libéraux, n’ose les remettre à leur place comme ils le font pour les syndicats, les écologistes et les gauchistes de tout poil.

Tiens, prenons le cas aussi de la cimenterie McInnis qui est sous le respirateur artificiel des fonds publics et qui elle aussi fait dans le chantage si elle n’obtient pas plus de bonbons publics quitte à couper dans les services publics afin que l’opération budgétaire soit à coût nul pour les payeurs de taxes : «McInnis menace d’abandonner le projet Port-Daniel» (Le Devoir, 28 octobre 2014). Très bonnes idées que celles de couper l’aide sociale à Bombardier et à la cimenterie. Fermer la cimenterie McInnis qui ne crée qu’une poignée de jobs serait salutaire pour l’environnement, elle qui avec les alumineries sont les plus gros pollueurs au Québec. On en est rendu à subventionner des pollueurs. La belle affaire. Oh, oh, attendez, Philippe Couillard aime McInnis : «Cimenterie McInnis : "C’est un bon projet"- Philippe Couillard» (Le Journal de Montréal, 14 août 2016).

Alcoa et Domtar ne sont pas des syndicats

Je pourrais continuer à vous énumérer plein de cas de chantage primaire effectué par les compagnies envers la population sans que les élus répliquent le moindrement. Ils sont plus prompts à s’en prendre aux demandes syndicales des travailleurs ordinaires pourtant légitimes. Tiens, malgré des tarifs d’électricité privilégiés les plus bas en Occident que vous payez à de riches alumineries multinationales, c’est pas assez. Elles en veulent plus, sinon : «Alcoa menace de plier bagage» (La Presse, 30 octobre 2013). Au lieu de condamner ce chantage abject, les libéraux ont ouvert encore plus la vanne de fonds publics aux alumineries déjà gavées de nombreux privilèges fiscaux et monétaires.

Et la papetière Domtar, qui est accrochée à l’État en permanence, en veut plus sinon : «Siège social de Domtar. Le président laisse planer le doute d’un déménagement» (Le Journal de Montréal, 3 décembre 2013). Au lieu de leur dire, «aie chose, ça va faire le chantage et les menaces». Mais non, au contraire, le gouvernement libéral s’est rendu à leurs doléances et à leurs demandes. Les fermetures d’usines fomentées par le privé le sont dans les faits effectuées avec la collaboration du gouvernement qui leur dit en quelque sorte : Faites beaucoup de menaces afin de faire peur au monde, et pour faire accroire que l’État est obligé de se plier à leur «forcing». Je vous le dis pour la dernière fois : le PLQ joue toujours les gros bras avec les syndicats et la population et les petits bras avec le patronat.