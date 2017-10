Tarantino savait pour Weinstein et regrette de n’avoir rien dit

Le réalisateur américain Quentin Tarantino a révélé jeudi qu’il était au courant depuis des décennies des pratiques de son ami, le producteur Harvey Weinstein, accusé de harcèlement sexuel et de viols par des dizaines d’actrices, et a expliqué regretter de ne pas avoir réagi en conséquences.

«J’en savais suffisamment pour réagir plus que ce que je n’ai fait», a-t-il expliqué dans une interview au New York Times, en ajoutant: «C’était plus que les rumeurs habituelles, les ragots. Ce n’était pas des on-dit. Je savais qu’il avait fait plusieurs de ces choses».