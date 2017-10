Tous ensemble

Réalisez-vous que, sans le savoir, on va souvent aux toilettes en même temps comme des petits moutons ? Pas tous, mais un nombre imposant de gens, en soirée lors de la diffusion d’émissions de télé à grande écoute, vont quitter le salon ou la pièce télé pour la salle de bain simultanément pendant une pause publicitaire. Dans plusieurs grandes villes, à grande échelle, la demande en eau d’un seul coup est remarquable. Tout le monde y va en même temps et, la plupart du temps, pour la même raison : un petit pipi.

Les plages publicitaires à la télé ont aussi un impact important sur internet. Nous devenons graduellement des gens multi-écrans. Dès qu’apparaît le premier spot télé, plusieurs passent à leur cellulaire ou tablette pour aller jeter un coup d’œil dans la boîte de courriel ou sur les réseaux sociaux où, en passant, il y a aussi de la pub. Il nous arrive donc de gober deux messages en même temps. Après, on se demande pourquoi on est stressés.

Une fois c’t’assez

Moi, c’est drôle, j’adore la publicité à la télé. Il y a de bonnes idées, de la création qui se renouvelle sans cesse et de belles performances de comédiens. Ce qui tape sur la titine nerveuse, c’est la répétition, et sur certaines chaînes, on ne se gêne pas pour passer le même message deux fois dans la même plage. Ça inclut les messages promotionnels de la station de télé elle-même. On a envie de dire : « OK, on les connaît vos animateurs et vos émissions. » Ça ne donne rien de nous les enfoncer dans la gorge. N’insistez pas, sinon je me lève et je pars aux toilettes... même si j’ai pas envie. À moins que j’en profite pour leur envoyer un courriel.

Ti-paquet

Nouvelle émission au Québec : Alertes Pompettes !

Tiger Woods reprend l’entraînement depuis le début. Hier, il a planté des tees pendant deux heures.

C’est-tu vlai que pourrait dispalaître l’ALENA Maurice-Richard ?

« En avez-vous souvent des ventes de garage comme ça ? » (Airbus)

Peut-on avoir un sourire en coin dans un divan en « U » ?

À demain

Bientôt, je ferai une consultation sur les meilleurs et les pires messages publicitaires à la télé. Commencez votre recherche.