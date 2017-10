Un couple en mission

Une porte s’ouvre devant Julianne Séguin et Charlie Bilodeau pour participer aux Jeux olympiques, et le premier pas pour y entrer s’effectue avec le Grand Prix de patinage artistique de Moscou, vendredi et samedi.

La Coupe Rostelecom dans la capitale russe se veut le premier des six Grand Prix de l’automne, le plus important niveau de compétitions internationales qui culmineront avec la finale à Nagoya, au Japon, du 7 au 10 décembre, réservée uniquement aux patineurs avec les meilleurs résultats de cette série.

« C’est un public connaisseur et il aura évidemment ses patineurs favoris. On s’en va sur un terrain ennemi et je peux paraître redondant, mais il s’agit de se concentrer à faire notre propre travail », anticipait Bilodeau, joint mardi avant leur départ vers la Russie.

Souci de progresser

Moscou ne décidera pas tout de la participation du couple québécois aux Jeux de Pyeongchang, pas plus que le NHK Trophy à Osaka, du 10 au 12 novembre, l’autre Grand Prix pour leur limite de deux auxquels peut participer tout patineur. L’analyse des candidatures dépend d’une plus longue période. Le processus de sélection olympique de Patinage Canada s’inspire des résultats internationaux de la saison dernière et de l’actuelle, puis du classement aux championnats nationaux à Vancouver, du 8 au 14 janvier prochains.

Après avoir pris le troisième rang il y a un mois à la Classique d’automne de Pierrefonds, un rendez-vous du réseau inférieur des Séries Challenger, le duo québécois entend construire son parcours des trois prochains mois en crescendo.

« À chaque compétition, on va essayer d’être là à 100 %, mais dans une visée de progression constante jusqu’aux Jeux olympiques », donne à entendre Bilodeau, originaire de Trois-Pistoles.

« Le seul résultat qu’on souhaite (à Moscou), c’est de livrer de belles performances comme on est capables. On espère rehausser le niveau qu’on avait atteint la dernière fois. Par contre, la réalité de la compétition, c’est que même si on fait des programmes fabuleux, tout dépend aussi de ce que font les adversaires. On ne peut pas tout baser nos espoirs là-dessus. Chaque chose en son temps et il s’agit simplement de bien faire notre travail au bon moment », dit-il.

« La tête plus légère »

Autre saison, autres dispositions. Il y a un an, le couple n’avait rien de moins que remporté le Grand Prix de Chicago, après avoir enlevé la Classique de Pierrefonds. Cette année olympique s’entame toutefois avec plus de sagesse depuis la deuxième moitié de saison difficile de l’hiver dernier, conséquence d’une série de commotions cérébrales subies par Julianne Séguin.

En ce sens, la capacité de livrer tous les éléments de leurs programmes court et libre à Pierrefonds a rassuré les deux patineurs dans leur retour progressif vers le niveau international requis.

« Je n’ai pas l’impression qu’on est en retard par rapport aux autres années et aux autres compétiteurs. On a seulement dû gérer différemment notre entraînement. On s’en va là avec la tête plus légère », affirme Bilodeau.

Une lutte à quatre

Julianne Séguin et Charlie Bilodeau se verraient bien comme le premier couple québécois en 20 ans aux Jeux olympiques, mais rien n’est gratuit dans la vie.

Le Canada disposera de trois places au concours olympique en couple. Considérant que la sélection tiendra compte autant des résultats que d’analyses subjectives de la part du Comité haute performance de Patinage Canada, le portrait permet d’identifier quatre duos potentiels.

Champions du monde en 2015 et 2016, Meagan Duhamel et Eric Radford, qui se sont séparés de leur entraîneur Richard Gauthier en juin dernier pour s’allier avec Bruno Marcotte et John Zimmerman, s’avèrent des incontournables. Trois autres couples reluquent les deux autres ouvertures : Séguin-Bilodeau, le duo torontois Lubov Ilyushechkina-Dylan Moscovitch, puis Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro qui s’entraînent à Montréal.

Rien à perdre

Forcée de renoncer aux championnats canadiens de 2017 en raison de symptômes d’une commotion cérébrale, Séguin avait alors dû se résigner avec son partenaire à observer ces trois autres couples monopoliser le podium. Leurs performances en première moitié de saison leur avaient cependant valu d’être assignés aux championnats mondiaux, quelques semaines plus tard à Helsinki, où ils avaient terminé 11e derrière Ilyushechkina-Moscovitch (6e) et Duhamel-Radford (7e).

« Les projecteurs ne seront pas sur nous cette saison, alors faisons tout ce qu’on peut et apprécions les moments. C’est dans ces moments-là, justement, qu’on réussit à mieux performer. On ne peut pas être dans une meilleure position. On n’a rien à perdre dans toute cette histoire », nous avait confié la patineuse de Longueuil, en marge de la Classique d’automne à Pierrefonds.

Un candidat sérieux aux Jeux

Dave Holland/Canadian Sport Inst

Une force émergente s’invite avec les mêmes ambitions olympiques que les valeurs sûres québécoises du patinage de vitesse longue piste. Christopher Fiola vient à peine de fêter ses 21 ans, mais il a déjà mis en marche son projet de participer aux Jeux en février prochain.

Sa victoire à la première des deux manches du départ groupé, dimanche dernier à Calgary, le place en avance pour occuper avec le médaillé de bronze des championnats mondiaux, Olivier Jean, les deux postes alloués au Canada dans cette discipline lors des quatre Coupes du monde de l’automne. L’issue se jouera dans le deuxième acte de dimanche, en clôture des sélections de l’équipe canadienne à l’ovale olympique.

Un peu de chance

Membre du Centre national d’entraînement Gaétan Boucher à Québec, Fiola reconnaît avoir été favorisé par la double chute de Denny Morrison et Antoine Gélinas-Beaulieu dans le dernier virage de la course de dimanche.

« J’avais le plan de sortir à l’extérieur pour prendre de la vitesse, mais il y avait un bloc de trois patineurs devant moi. S’il n’y avait pas eu de chute dans le virage, j’étais dans le trouble », admet Fiola, qui a finalement devancé Jordan Belchos dans les derniers mètres.

« Ça ne veut pas dire que je vais avoir besoin de chance à la prochaine course », ajoute toutefois le natif du quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Nouvelle épreuve

Le départ groupé fera son entrée comme discipline olympique à Pyeongchang. Cette épreuve, qui a fait ses débuts en Coupe du monde à la fin de la saison 2013-2014, implique 24 concurrents dans une course de 16 tours. Les trois premiers à la ligne d’arrivée partagent le podium, mais des points accordés lors de sprints intermédiaires tous les cinq tours permettent de gonfler les classements individuels durant la saison. Aux Jeux, toutefois, seuls les trois premiers seront récompensés.

Dans cette innovation visant à populariser le sport-spectacle de la longue piste, le Canada aspire à jouer un rôle important. Le podium aux derniers mondiaux du transfuge de la courte piste, Olivier Jean, et le titre mondial d’Ivanie Blondin en 2016 en témoignent. Fiola, à son tour, croit posséder le potentiel pour exploiter ce filon.

« Je pense que je peux surprendre. Ceux qui ont de l’endurance ont moins d’explosivité que moi parce que je fais aussi du sprint », prétend le Montréalais, aussi engagé dans les sélections au 500 m et au 1000 m.

Comme ultime critère afin de participer aux Jeux, tout prétendant canadien devra se situer parmi les 16 premiers au classement de cette épreuve après les quatre Coupes du monde de l’automne.