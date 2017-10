Un vrai bon film de zombies

Il aura fallu attendre longtemps, mais avec Les Affamés, le cinéma québécois a finalement réussi à produire un premier vrai bon film de zombies.

Je dois avouer que je ne savais pas trop à quoi m’attendre avant de voir Les Affamés. Oui, j’avais confiance au talent de cinéaste de Robin Aubert, qui avait démontré de très belles choses avec ses premiers films (dont le poignant À l’origine d’un cri). Mais je gardais aussi encore au fond de ma mémoire l’échec cuisant du Scaphandrier, le précédent film de zombies produit au Québec, qui n’avait convaincu personne lors de sa sortie il y a deux ans.

Je me suis rapidement rendu compte que ces deux films ne sont pas du tout du même calibre. Autant dans Le Scaphandrier, le réalisateur Alain Vézina s’était contenté d’offrir une pâle version des films de zombies hollywoodiens en mettant en scène des personnages caricaturaux dans une intrigue totalement ridicule, autant avec Les Affamés, Robin Aubert s’est attaqué au genre de façon singulière et intelligente pour signer une œuvre personnelle et franchement efficace. Photo courtoisie

Les Affamés nous plonge dans une campagne québécoise où règnent le chaos et la peur depuis que plusieurs habitants de la région ont été infectés d’une mystérieuse maladie qui les transforme en zombies violents et affamés de chair humaine. C’est dans ce décor post-apocalyptique qu’un petit groupe de survivants tente de trouver des façons d’échapper à ces morts-vivants qui se font de plus en plus nombreux.

Humour et hémoglobine

Robin Aubert a su créer des personnages forts et très humains qui n’ont rien des héros qu’on voit dans ce genre de film (ou série) aux États-Unis. Son film suit le parcours de Bonin (Marc-André Grondin), un gars ordinaire qui ne peut s’empêcher de faire des jokes plates même dans les moments les plus dramatiques, et de Tania (Monia Chokri), une fille de la ville qui a eu le malheur de se trouver à la mauvaise place au mauvais moment.

La signature de Robin Aubert est omniprésente dans ce film. On y retrouve son humour noir et décalé, sa poésie brute, ses dialogues savoureux. Il a tourné le film dans son coin de pays (à Ham-Nord) et il dit même s’être inspiré de plusieurs de ses amis pour écrire les personnages.

Magnifique sur le plan visuel et très soigné au niveau du son et des ambiances, Les Affamés est aussi un pur divertissement qui captive pendant 90 minutes. Aubert a su puiser le meilleur de ce genre de film en misant sur mélange habile de scènes d’horreur, de violence, d’humour et de sensations fortes (je vous mets au défi de ne pas sursauter devant certaines séquences particulièrement réussies). En vrai fan de cinéma d’horreur, il s’est visiblement beaucoup amusé à revisiter le genre. Et heureusement pour nous, ce plaisir est contagieux. Les Affamés ★★★★ ★

Mes choix de la semaine

Mindhunter Photo courtoisie Étant un grand admirateur de l’œuvre du cinéaste David Fincher (Seven, Fight Club, Zodiac), j’avais bien hâte de découvrir Mindhunter, sa nouvelle série de dix épisodes qui a été lancée sur Netflix la semaine dernière. Les premiers épisodes de ce fascinant thriller psychologique ne m’ont pas déçu. On y suit deux agents du FBI qui, à la fin des années 1970, se lancent dans le projet d’étudier les comportements complexes et tordus de tueurs en série pour développer les premières techniques de profilage criminel. À regarder en rafale. Chuck Photo d'archives Passé inaperçu lors de sa sortie en salle plus tôt cette année, ce second film américain du cinéaste québécois Philippe Falardeau (Monsieur Lazhar) aurait mérité un bien meilleur sort. L’acteur Liev Schreiber y livre une performance remarquable dans la peau de Chuck Wepner, un boxeur méconnu qui a inspiré Sylvester Stallone pour le personnage de Rocky Balboa. Une bonne histoire bien racontée. Looper : les tueurs du temps Avant de se lancer dans la réalisation du prochain film de la saga Star Wars qui prendra l’affiche en décembre, le cinéaste Rian Johnson a signé il y a quelques années ce thriller de science-fiction explosif et imaginatif qui met en vedette un Bruce Willis en grande forme. Diffusé samedi à minuit à TVA. ParaNorman Dans la lignée de Coraline, ce très beau film d’animation plaira certainement aux amateurs de Tim Burton pour son univers gothique et fantaisiste et son humour noir. À voir samedi à 18 h sur les ondes de Télé-Québec.

♦ Le chiffre de la semaine: 5 M$. Le budget très modeste du film d’horreur Bonne fête encore (Happy Death Day) qui a terminé en tête du box-office américain le week-end dernier avec des recettes de 25,6 M$.