Une identité à bâtir chez le Canadien

ANAHEIM | Claude Julien cherche des solutions pour sortir son équipe de la misère. Avec une seule victoire à ses sept premiers matchs, le Canadien n’a toujours pas trouvé son identité. Loin de là.

« Non, nous n’avons pas encore défini notre identité, a dit Julien dans un corridor du Honda Center. Je crois que c’est assez évident. Si nous avions déjà identifié notre identité, nous aurions un problème puisque nous ne gagnons pas souvent. Ça se bâtit avec le temps. »

« Nous cherchons à le faire, a-t-il poursuivi. Nous avons les éléments pour la bâtir, mais il faut se donner du temps. Je sais qu’il y a des gars qui donnent un gros effort, il y a aussi des gars qui se cherchent. Nous prenons aussi de très mauvaises décisions. Nous ne pouvons pas dire que tout est beau. Malgré tout, nous croyons que les choses finiront par tomber en place. »

Après deux matchs en deux soirs à San Jose et Los Angeles, et deux autres revers par la marque de 5 à 2 et 5 à 1, Julien a changé le mal de place pour ses joueurs. Il a offert un congé d’entraînement à ses réguliers.

« Nous cherchons des moyens pour améliorer l’équipe, a-t-il répété. Aujourd’hui, la meilleure façon consistait à faire de la révision. Nous avons trois matchs en quatre soirs en Californie. C’était important de se reposer. L’enseignement se fait parfois mieux par des vidéos que sur la glace. Tu peux identifier et montrer les erreurs aux joueurs. »

À l’image de son entraîneur, Jonathan Drouin a tenté de rester calme dans la tempête.

« On ne panique pas, a mentionné le Québécois. Mais on ne joue pas de la bonne façon. Il y a une raison pourquoi nous avons subi cinq défaites. »

Un duo décevant

Parmi les joueurs qui se cherchent, il y a les défenseurs Jeff Petry et Karl Alzner. Employés au sein du deuxième duo, ils devaient contrer les élans des meilleurs trios de l’équipe adverse. Petry n’a pas un grand départ avec un dossier de -6, le pire rendement chez le CH. Alzner ne fait guère mieux à -5.

« C’est plus difficile qu’on s’attendait, a souligné Julien. Ils ont probablement besoin de temps pour apprendre à se connaître, un peu comme Drouin et Pacioretty. Il y a un élément de patience qui doit rester là. Je sais qu’ils sont meilleurs que ce qu’ils montrent en ce début de saison. »

« Je savais que ce n’était pas pour être parfait à mes débuts avec le Canadien, a renchéri Alzner. Nous traversons une très mauvaise période. Il est temps de changer le vent de bord. »