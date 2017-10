Voici le restaurant où vous aurez certainement le pire service de votre vie

Les concepts de restaurants à travers le monde sont nombreux, mais certaines idées sont plus originales que d’autres.

Par contre, aucun propriétaire de restaurant n’oserait demander à son personnel d’être désobligeant volontairement avec les clients!

Et pourtant...

Il semblerait que c'était le concept du restaurant Ed Debevic’s situé à Chicago. Voyez un extrait vidéo réalisé par le Daily Mail:

Leur slogan « Eat and get out!» («Manger et partez!») a fait bien du chemin auprès de la communauté. Bien sûr, le tout reste dans l’humour sarcastique et les clients qui passaient les portes du restaurant savaient à quoi s’attendre. C'était pratiquement le rêve de tout serveur qui se réalisait enfin.

Le restaurant offrant principalement hamburgers, frites et laits frappés recevait sa clientèle fidèle depuis maintenant 31 ans.

Ils sont désormais fermés temporairement et selon un article de Eater, il devait ouvrir à un nouvel emplacement en 2016.

La rumeur que le Ed Debevic's renaîtrait de ses cendres courait.

Toutefois, dans une publication datant du mois de mars 2017, le propriétaire avait mis les choses au clair sur Facebook au sujet de la réouverture :

À suivre...