11 M $ pour démanteler le Kathryn Spirit à Beauharnois

OTTAWA | L’entreprise qui a abandonné le bateau Kathryn Spirit sur les berges de Beauharnois en 2011 recevra 11 millions $ d’argent public pour le faire disparaître, a annoncé Ottawa aujourd’hui.

«Je trouve ça très étrange. C’est lui qui est à la base du problème, et c’est lui qui va procéder à son règlement», résume le maire de Beauharnois Claude Haineault.

Le démantèlement sera réalisé à l’automne 2018 par Kathryn Spirit DJV, entreprise qui a obtenu le contrat par appel d’offres compétitif. Il s’agit d’une coentreprise créée sur mesure par les compagnies Englobe Corp. de Québec et Excavation René St-Pierre inc. de Sherbrooke.

Cette dernière entreprise est celle qui a emmené le vieux bateau à Beauharnois, en 2011. La Ville avait fait bloquer les travaux de démantèlement, par crainte de pollution du Lac Saint-Louis. Puis le navire a été vendu à une compagnie mexicaine qui a fait faillite.

L’épave est ainsi restée plusieurs années à rouiller, et à s’incliner sur le côté. TVA Nouvelles a révélé en juillet que la carcasse est bourrée de matières dangereuses comme de l’amiante et des BPC, et peut-être même des matériaux radioactifs, du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome.

Le démolisseur, aussi appelé Groupe St-Pierre, a aussi construit en 2016 un remblai autour du bateau, au coût de 8 M $, sans appel d’offres. Des câbles et des barges ont été installés pour stabiliser l’épave. La Garde côtière surveillait son état régulièrement.

Il faudra attendre jusqu’à l’automne 2019 pour que ce secteur de la Montérégie soit remis dans son état d’origine, soit après le retrait d’un remblai temporaire construit à l’hiver dernier.

Le ministre des Transports, Marc Garneau, avait d’abord promis que le démantèlement du navire serait complété pour juin 2017.