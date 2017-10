7 sentiers magnifique à découvrir cet automne

En collaboration avec Les Producteurs laitiers du Canada

Les premières semaines d’automne ont été anormalement chaudes et ensoleillées et les météorologues prévoient même que Dame Nature étendra sa clémence jusqu’en novembre.

Afin de soulever les citrouilles sans difficulté, assurez-vous de prendre un déjeuner protéiné. Le simple fait d’ajouter des aliments riches en protéines comme du lait, des oeufs, du yogourt, du fromage ou des noix vous fournira l’énergie nécessaire pour profiter fort de vos activités extérieures.

Parc national de la Jacques-Cartier

Une publication partagée par Alexis Pageau (@mr.pageau) le 11 Oct. 2017 à 5h30 PDT

Situé à une quarantaine de minutes en voiture au nord de Québec, le parc offre une centaine de kilomètres répartis sur plus d’une dizaine de sentiers. De plus, tous les membres de votre famille pourront joindre l’aventure, puisque l’endroit fait partie d’un projet pilote autorisant la présence de chiens sous certaines conditions.

Pour plus d'infos

Parc régional des Grèves, Sorel-Tracy

Vaste terrain de jeu ouvert à l’année, ce parc bordé par le fleuve propose des activités sportives et éducatives pour toute la famille. Il s’inscrit dans une dynamique de développement durable et célèbre le patrimoine écologique de la région et sa biodiversité remarquable.

Pour plus d'infos

Parc national d’Oka

Une publication partagée par OiCanadá (@oicanada) le 12 Oct. 2017 à 9h03 PDT

La plage d’Oka est très populaire durant la saison estivale, mais les paysages automnaux qu’on y découvre sur une vingtaine de kilomètres de sentiers sont magnifiques. Le site fait également partie du projet pilote autorisant les chiens. Consultez le site web pour en connaître les conditions.

Pour plus d'infos

Parc régional de la Rivière-du-Nord

Une publication partagée par Jacques Cool (@zecool) le 17 Sept. 2017 à 19h37 PDT

Découvrez l’histoire du parc avec les œuvres faites de bois de rivage qu’on retrouve sur le Sentier des Arts. Il est aussi possible de prendre une petite pause pour la pêche et de s’adonner à l’hébertisme.

Pour plus d'infos

Parc national du Mont-Orford, Cantons-de-l'Est

A post shared by Rony Chidiac (@ronychidiac) on Oct 11, 2017 at 4:32am PDT

Du début du mois de mai à la mi-novembre, plus de 80 kilomètres aménagés s’ouvrent aux randonneurs. Les érables à sucre peignent un pittoresque tableau haut en couleur. La vue qu’offre le Mont Orford y est toujours aussi spectaculaire.

Pour plus d'infos

Parc national du Mont-Saint-Bruno

Une publication partagée par m y l e n e • l e b l a n c (@myleblanc) le 12 Oct. 2017 à 11h50 PDT

Jusqu’au 30 novembre, le parc propose 27 kilomètres de sentiers qui ceinturent les lacs Seigneurial, des Bouleaux, des Atocas, du Moulin et de la Tortue.

Pour plus d'infos

Parc écologique Jean-Paul-Forand, Cantons-de-l'Est

A post shared by Solita (@solitakita) on Apr 18, 2017 at 11:09am PDT

Niché au pied des contreforts du Mont-Shefford, ce parc est sillonné par plusieurs ruisseaux et une chute d’eau naturelle. Avec ses sentiers de 6,3 kilomètres, le site accueille les familles (et les chiens en laisse!) toute l’année. Une randonnée au cœur de cet espace de conservation naturelle est accessible à tous.

Pour plus d'infos