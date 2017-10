Abolis dans les années 2000: pas de retour du cours d'éducation sexuelle à l'école

Les cours de formation personnelle et sociale ont été abolis dans les années 2000, mais voilà qu'après les révélations des derniers jours, l'opposition et plusieurs représentants de groupes de victimes d'actes criminels demandent le retour de ces cours.

«Quand le monde des affaires s'est uni et qu'on a décidé qu'on voulait un cours d'éducation financière, en six mois, ça s'est fait, un an? Ça fait sept ans qu'on piétine sur le cours d'éducation à la sexualité. Est-ce qu'on pourrait être sérieux et faire les choses correctement?» demande Mme Scalabrini.