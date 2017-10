André-Philippe Gagnon en première partie d'Hillary Clinton

C'est à l'imitateur André-Philippe Gagnon que l'on a confié la tâche d'ouvrir la conférence-entrevue que donnera Hillary Clinton lundi, au Palais des congrès de Montréal. L'ancienne secrétaire d'État américaine, sénatrice, première dame des États-Unis et candidate à la présidence sera de passage dans la métropole pour présenter son nouveau livre What Happened (Ça s'est passé comme ça).

Pour l'occasion, l'humoriste présentera un numéro d'une vingtaine de minutes composé principalement d'imitation de chanteurs anglophones. «C'est sûr que je vais terminer en faisant le saxophone de Bill Clinton!», lance André-Philippe en riant.

Cette année, l'imitateur a donné beaucoup de spectacles corporatifs dans le Canada anglais. Il en a profité pour y ajouter quelques nouvelles imitations, dont celles de Milky Chance et Cee-Lo Green.

Va-t-il profiter de la présence de Mme Clinton pour faire une imitation de Donald Trump? «Non, car Alec Baldwin le fait tellement bien [à l'émission Saturday Night Live]. Les imitations en anglais, j'essaie de les faire en chantant. Si je parle, on remarque trop l'accent. Et ça fonctionne moins bien.»

Accessible et chaleureuse

Dans sa conférence de lundi, Hillary Clinton répondra aux questions de Caroline Codsi, présidente et fondatrice du groupe La Gouvernance au féminin. Cette dernière l'avait déjà interviewée à Toronto, en septembre dernier.

«Hillary avait tellement aimé notre rencontre qu'elle m'avait dit, après coup, que je devrais l'accompagner en tournée, dit Mme Codsi. Ce qui m'avait frappé le plus, cette fois-ci, c'était à quel point elle est accessible et chaleureuse. La femme que je rencontrais n'était plus la politicienne candidate démocrate. Elle veut partager son histoire. Pour cette deuxième rencontre, je suis toute aussi excitée que la première fois, mais un peu plus confiante.»

La conférence d'Hillary Clinton aura lieu le lundi 23 octobre, à 18h30, au Palais des congrès de Montréal.