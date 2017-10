Brochette de bœuf à la coréenne

De petites brochettes parfaites pour un buffet ou un cocktail dinatoire. Elles se mangent en quelques bouchées.

Vous pouvez également les faire griller sur le barbecue 2 minutes de chaque côté si vous le désirez au lieu de de la cuisson au four.

INGRÉDIENTS

2 lbs. de bœuf intérieur de ronde

¼ tasse d’huile de sésame

¼ tasse de sauce soya

1 c. à table de gingembre

1 c. à table d’ail

2 c. à table de miel

2 c. à table de cassonade

Sel et poivre

2 c. à table d’oignons verts

Graines de sésame et oignons verts pour la garniture

PRÉPARATION

Couper le bœuf en lanière de 2 cm. par 10 cm.

Dans un bol, mélanger ensemble l’huile de sésame, la sauce soya, le gingembre, l’ail, le miel, la cassonade, le sel, le poivre et les oignons verts.

Déposer le bœuf dans un sac de type (Zyploc) et verser la sauce sur le dessus.

Fermer le sac en prenant soin d’enlever le plus d’air possible et laisser mariner au frigo 4 heures.

Embrocher les lanières de viande sur les bâtons à brochette et les déposer sur une plaque à biscuit recouverte d’un papier d’aluminium huilé.

Cuire au four à 375° F. 3 minutes de chaque côté.

Pour servir, saupoudrer de graines de sésame et d’oignons verts.