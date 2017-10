Ce road trip vous fera découvrir les 600 plus beaux virages d’Hawaii

Elle fait à peine 84 km, mais elle compte plus de 600 virages et près de 60 ponts à une voie.

La très étroite Road to Hana, sur la côte est de Maui, longe le Pacifique au milieu de la jungle, de quelques forêts de bambous et de gros de bouquets d’eucalyptus.

C’est l’une des routes les plus fameuses d’Hawaii.

Si vous aimez vous aimez vous baigner aux pieds des cascades, faire des randonnées sous les bambous, flâner sur des plages de sable noir et vous régaler de pain aux bananes (!), c’est un road trip parfait pour vous.

Il y a des tonnes d’arrêts à faire le long de ce chemin, qui relie Kahuilui et le petit village de Hana. Peu importe ce que vous choisirez, vous découvrirez un territoire sauvage que le demi-dieu Maui lui-même aurait fréquenté!

Voici, dans le désordre, quelques-uns de nos arrêts favoris:

1. La plage de sable noir du Wai’napanapa State Park

Si l’expression «sable noir» vous a déjà déçus, ça ne sera pas le cas ici. La plage de ce parc n’est pas grise, elle a (presque) la couleur de la nuit!

Les sentiers de randonnée ne devraient pas vous décevoir non plus. Ceux qui ont une journée libre pourraient même se rendre jusqu’à la baie de Hana en marchant sur les rochers volcaniques au bord de l’océan.

Sarah Bergeron-Ouellet

2. La Pipiwai Trail et ses bambous

Difficile d’oublier la très zen Pipiwai Trail, dans le Haleakala National Park: on y traverse une forêt de bambou pendant 1,2 km avant d’aboutir au pied d’une chute de 122 m de haut appelée Waimoku Falls.

Sarah Bergeron-Ouellet

Une autre petite boucle à ne manquer dans le parc est celle qui mène aux Ohe’o Pools, une série de bassins sacrés surplombant l’océan.

3. Les kiosques de pain aux bananes

Surprise! On vend du pain aux bananes partout sur la route de Hana. Pourquoi? Toutes les personnes à qui on a posé la question se sont contentées de nous répondre: «parce qu’il y a beaucoup de bananes». Quoi qu’il en soit, c’est une véritable tradition et certains casse-croûtes sont désormais célèbres pour leur pain. C’est le cas du Aunty Sandy’s et du Halfway to Hana, qui sont tous deux dans le moelleux business depuis plus de 30 ans. Haltes obligatoires!

Sarah Bergeron-Ouellet

4. La plage Hamoa

Parfait petit croissant de sable gris, Hamoa Beach est souvent citée comme l’une des plus belles plages de la route de Hana, et même de Maui. C’est un endroit idéal pour faire un pique-nique (de pain aux bananes) avant de reprendre la route.

Sarah Bergeron-Ouellet

5. Hana

Même s’il n’y a pas 1000 choses à faire à Hana, on vous suggère de passer un peu de temps dans ce village de 2000 habitants. Il y a le magasin général Hasegawa qui vaut le détour (il a plus de 100 ans) et aussi la plage de sable rouge Kaihalulu Red Sand Beach, particulièrement belle au lever du soleil.

Hana a vécu de la canne à sucre à partir des années 1850, avant de se tourner vers l’élevage et le tourisme 100 ans plus tard. Elle a été isolée du reste de l’île jusqu’à la construction de la route, en 1926, et elle semble encore agréablement coupée du monde.

Sarah Bergeron-Ouellet

6. Le Travaasa Hana

Cet hôtel historique est situé au beau milieu du village de Hana, mais quand on entend les vagues se fracasser devant ses villas de bois, au clair de lune, on a vraiment l’impression d’être seuls au monde.

Sarah Bergeron-Ouellet

Autrefois nommé nommé Hana Maui, cet hôtel haut de gamme est l’un des plus réputés de l’île. Spa, restaurant, bar, immense terrain, piscine avec vue... notre villa avait même une terrasse avec un jacuzzi!

7. Les ruines du Pi’ilanihale Heiau

On ne tombe pas sur le plus grand temple hawaïen (ou «heiau») de Maui par hasard. Il faut rouler sur une route de terre jusqu’au Kanahu Garden pour y accéder. La construction de ce temple, qui serait le mieux préservé de tout l’archipel, aurait débuté au 13e siècle.

Ses ruines nous ouvrent une fenêtre sur l’histoire de la région, où les Polynésiens, ancêtres des Hawaiiens, seraient arrivés il y a au moins 1200 ans.

UNE PRÉCISION

84 ou 104 km?

Ce qu’on appelle officiellement la «Road to Hana», ce sont les 84 km qui relient Kahuilui et Hana. Mais passé le village de Hana, le chemin continue jusqu’à Kipahulu sur environ 20 km. Cette portion (pleine de cascades et de virages supplémentaires) est généralement incluse dans les applications ou guides touristiques.

VOUS VOULEZ Y ALLER?

Sarah Bergeron-Ouellet

Nos conseils

Ne faites pas l’aller-retour en une seule journée

La route de Hana n’est pas une boucle. La plupart des voyageurs font l’aller-retour en une seule journée, mais on vous conseille plutôt de passer une nuit (ou deux) à Hana. Cela permet de multiplier les haltes à l’aller et au retour et de voir la région sans les foules.

Planifier un peu vos visites

Eucalyptus arc-en-ciel, bassins naturels, plages isolées... Impossible de tout voir le long de la route de Hana. Difficile aussi d’improviser puisque la plupart des attractions ne sont pas annoncées. Il vaut mieux planifier un peu avant de partir et, surtout, télécharger une application fonctionnant hors ligne (GyPSy Guide, Shaka Guide, etc.) pour ne pas tout manquer!

Partez tôt et soyez relax

La route de Hana est populaire. Et étroite. Et elle a vraiment plus de 600 virages. Il faut constamment laisser passer le trafic venant en sens contraire et il y a parfois des files de voitures. Une façon de les éviter est de partir tôt et de garder des arrêts pour le chemin du retour plutôt que de tout faire «dans l’ordre».

Un site utile pour en savoir plus sur l'île de Maui et sur Hawaii: www.gohawaii.com

Sarah Bergeron-Ouellet