Edgar, ses fantômes et nous

Comme un cordonnier mal chaussé, je n’avais vu Edgar et des fantômes 1. Qu’à cela ne tienne, nous étions à la première hier soir, à la salle Pierre-Mercure de Edgar et des fantômes 2. Edgar Fruitier, comme Gilles Archambault fait partie des rares personnes qui ont bercé mon éducation musicale, l’un en musique classique et l’autre en jazz. À 87 ans, il officie tous les samedis matin dans l’équipe de Joël Le Bigot avec une passion contagieuse.

Dans la discothèque d’Edgar Fruitier



Parce que le disque se meurt, Edgar décide donc de racheter une librairie ou la musique, les livres et les disques sont comme un refuge. Grâce à une flute magique, il convie ses fantômes (compositeurs) qui l’accompagnent depuis 70 ans. Pour cette nouvelle mouture, il a fait appel à la relève, en la personne de l’animatrice et claveciniste Catherine Perrin. Sans être une comédienne, elle tire fort bien son épingle du jeu, avec une bonne dose d’humour, des transitions agréables, et ces petites anecdotes parfois touchantes qui vont plus loin que le contexte musical. Edgar, en penseur, mais pas de Rodin, ouvre son univers, et c’est précisément là, qu’intervient la magie. Que dire du brillant comédien Sébastien Dhavernas en Verdi ?

Passionné, colérique, charmeur quand il le faut, sa présence vaut son pesant d’anecdotes. Antoine Durand a bien saisi le côté professoral de Haydn,

tandis que Gilbert Lachance fait revivre toute l’exubérance de Gerhswin

et les années d’or du Great American Songbook.

Humain à vous en tirer des larmes, Jean-François Blanchard en Tchaïkovski

évoque la dualité entre la composition et les interdits de l’époque. À son amant, il livrera de touchantes plages musicales.

Sous la direction de Jean-Pascal Hamelin, aussi drôle, que précis musicalement, les 27 musiciens sans reprochent donnent du corps à la soirée. Pièce maitresse ou presque de l’univers d’Edgar, ils donnent vie aux œuvres des composteurs. Soulignons aussi le travail exceptionnel et tout en finesse de la soprano Myrian Leblanc et du ténor Keven Geddes, fins danseurs aussi. Une soirée hors du temps, pour l’amour de la musique et plus encore, pour l’ami Edgar Fruitier qui continue à faire le pont entre les générations.



Jusqu’au 29 octobre, à la salle Pierre-Mercure du centre Pierre Péladeau.