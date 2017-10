Il veut gravir le mont Everest malgré un cancer de la peau

Diagnostiqué d’un mélanome, une forme de cancer de la peau très agressive, le Montréalais Sylvain Poissant a fait sept rechutes et les médecins ont cru qu’il allait mourir plusieurs fois.

Entre les traitements expérimentaux aux États-Unis et la souffrance de combattre la maladie tous les jours, celui qui est bénévole à temps plein pour la Société canadienne du cancer n’a jamais baissé les bras au cours des 11 dernières années.

Même si les médecins ne lui donnaient que six mois à vivre en 2006, il s’envolera cet après-midi vers le Népal pour tenter d’atteindre le camp de base de l’Everest, à 5500 mètres d’altitude.

« Je ne le réalise pas encore que nous partons. J’ai été si préoccupé à me concentrer un jour à la fois que je n’y ai pas pensé. J’ai hâte de le vivre », a raconté Sylvain Poissant.

Le périple de 21 jours que s’apprête à vivre Sylvain Poissant est exceptionnel pour le commun des mortels, mais phénoménal pour un homme qui combat quotidiennement un cancer de la peau, et ce, depuis 11 ans.

« Il [le Dr Miller] a des craintes en raison des protocoles de recherche qui nécessitent des barèmes stricts à suivre. J’amène mon corps à plus de 5000 mètres en plus de sauter un traitement. Ça les inquiète », a rapporté M. Poissant.

« Je vais écouter mon corps, je me suis entraîné et je suis en forme, c’est ce qui m’a permis de vivre aussi longtemps. Je ne vais pas risquer cela. Si je ne suis plus capable, je vais arrêter avec le sentiment du devoir accompli quand même », a partagé l’homme qui s’entraîne chaque jour depuis les neuf derniers mois.