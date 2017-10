La fois où j'ai dit non

Avec la semaine mouvementée qu’on a eue, j’ai écrit, effacé puis réécrit plusieurs fois ma chronique, en cherchant comment j’allais bien pouvoir soulever ce que je voulais aborder, sans me mettre les pieds dans les plats. (Lire ici «perdre ma job» parce que moi, je ne pèse pas mes mots. Surtout pas ceux-là, ils sont trop lourds.)

J’ai donc choisi de faire ce que je fais le mieux : Parler de moi.

Mercredi matin, avant que je n’ouvre mon téléphone pour apercevoir sur Facebook la marée de cœurs qui avaient besoin qu’on entende leurs cris, je me réveillais tranquillement à côté de mon amoureux. On se collait et on déjeunait nos bisous. Jusque là tout va bien. Après un deuxième, puis un troisième service de bisous, je sens que le dessert arrive. Sauf que ce matin là, j’en ai assez avec mes entrées de bisous, je n’ai simplement pas besoin d’un dessert.

Vous me connaissez pour mes valeurs féministes. Vous savez que je prône non seulement le consentement à tout prix, mais aussi le respect de soi et de ses envies. Alors dans ma situation, je juge que la meilleure chose à faire est d’exprimer ce que je ressens à mon chum. Je m’exécute; «Poulet, on dirait que ce matin je préfère qu’on se colle. Je suis bien présentement et ce qu’on fait me satisfait comme c’est là.»

Je ne l’ai pas choisi pour rien : mon chum a évidemment la meilleure réaction, la seule acceptable. «C’est bien correct poule, il n’y a pas de stress. Moi aussi j’aime ça me coller. As-tu envie qu’on se fasse une petite cuillère avant qu’on ne se lève?».

Il ne m’a pas culpabilisé, il n’a pas essayé de me convaincre, il ne m’a même pas fait sentir une miette de déception.

Mais moi... moi, grande défenderesse de l’intégrité et de l’importance de faire respecter son point, moi, j’ai passé l’heure qui a suivi à pleurer toutes les larmes de mon corps.

Je me sentais inadéquate. Une mauvaise blonde parce que je n’étais pas qualifiée pour m’offrir à mon homme 24/7. Des pensées dégueulasses, que je condamne moi-même en temps normal.

Même si mon chum ne m’imposait aucune pression, j’en ressentais une qui est bien réelle : celle d’être une petite nymphette à votre portée, une femme-objet prête à porter. J’étais désemparée, parce qu’en sachant que je n’acceptais pas d’enfiler le costume de celle qui est toujours prête à se déshabiller, ça faisait de moi celle qui est remplaçable par des filles tout le temps plus excitées pis plus généreuses sur internet.

Pis maudit, j’ai beau être la première à défendre qu’on a aucune obligation, j’ai beau crier haut et fort qu’on n’existe pas pour le plaisir de l’homme, j’ai beau avoir l’air de la parfaite petite féministe qui s’assume et qui prend sa place... J’ai culpabilisé toute la journée. Parce que cette idée là, l’idée qu’on n’est pas assez, ça rentre dans la tête.

Ça rentre dans la tête à un point où tu te sens tellement mal de ne pas vouloir de dessert à chaque moment de la journée, que tu finis par te dire que la prochaine fois que tu n’auras pas faim pour ton dessert, tu en prendras quand même. Pour ne pas décevoir celui qui l’a fait et pour ne pas avoir à te sentir mal. Mais ce n’est pas normal de se gaver quand tu n’as pas faim. Ce n’est pas normal de t’enfiler chaque bouchée en te convainquant que dans le fond, il te tentait, le dessert. Et ce n’est pas normal que ça soit tellement mal vu de ne pas vouloir de dessert, qu’on préfère s’inventer des maux de tête pour être certaines que ce n’est pas de notre faute si on n’a pas le gout.

J’aurais quasiment préféré que mon chum me boude, parce que ça aurait été plus facile pour moi de me choquer contre lui et de lui sortir mes grands discours sur la repossession de notre corps. Ça aurait été plus facile que de me convaincre que mon corps, il m’appartient vraiment. Que je lui fais vraiment faire ce que je veux, quand je veux, et que je n’ai pas à me sentir mal pour ça.

Mais je sais que mon corps ne m’appartient pas encore tout à fait, parce que même dans une situation de douceur et d’amour où il y’a aucune pression, je me suis sentie coupable d’imposer un refus à mon chum.

Parce qu’on se sent encore obligées. Parce qu’on sent encore que c’est ce qu’on doit, je me suis faite une promesse :

Plus jamais je vais m’excuser d’avoir dit non.

Pour la douleur que mon cœur intelligent a eu de me voir pleurer parce que je me suis écoutée, mais surtout, pour ceux et celles qui eux, n’ont même pas eu la liberté de le dire.

Plus jamais je vais m’excuser d’avoir dit non.

