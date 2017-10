Le retour du rocker

L’attente tire à sa fin pour les fans de Travis Cormier. Le rocker, découvert à La Voix l’an dernier, ne sortira son premier album qu’au début de l’an prochain, mais un premier extrait devrait arriver «très, très bientôt».

«On vient juste de terminer le tournage du vidéoclip. On s’est promené à différents endroits du Québec. J’ai vraiment hâte que les gens entendent mon matériel, ça représente exactement qui je suis et dans quelle direction je veux aller», explique le chanteur, rencontré en compagnie d’Éric Lapointe lors du lancement de l’album de Ludovick Bourgeois au Théâtre Corona, mardi dernier. D’ici là, Travis Cormier s’envolera vers Vancouver le mois prochain pour mettre les touches finales à sa première offrande, produite par Bob Rock, complice des Aerosmith, Metallica, et autres Bon Jovi. «Ce sera 100% rock, et seulement des chansons originales», promet-il.