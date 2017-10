Les 10 pires marques selon Consumer Reports

Après avoir présenté le palmarès des 10 marques les plus fiables, nous partageons la liste des 10 marques les moins fiables dressée par Consumer Reports. Plusieurs surprises s’y retrouvent!

10. Chevrolet Chevrolet

Après avoir monté de trois places par rapport à l’année dernière, Chevrolet se trouve maintenant dans ce palmarès de la honte. Alors que la Camaro cause du tort à l’image de la marque en raison de sa mauvaise fiabilité, la Bolt est présentée comme le modèle étant le plus fiable de ce constructeur américain.

9. Acura Acura

Alors que Honda figure dans le palmarès des dix marques les plus fiables, il est étonnant de constater que sa division de luxe, Acura, se trouve dans ce palmarès bien moins prestigieux. Comparativement à l’année dernière, Acura a grimpé de sept positions. L’ILX est le modèle le plus problématique de la marque alors que le RDX s’avère le plus fiable.

8. Jeep Jeep

Du côté de Jeep, on note une certaine amélioration. En effet, le constructeur réputé pour la capacité hors-route de ses véhicules a perdu trois positions. Sans grande surprise, le Cherokee présente la meilleure cote de fiabilité du manufacturier, alors que c’est tout le contraire pour le Renegade.

7. Tesla Tesla

Soupir de soulagement chez Tesla . Le constructeur de voitures entièrement électriques a baissé de quatre positions. D’après Consumer Reports, le Model X connaît davantage de soucis que la Model S qui est présentée comme le véhicule le plus fiable de la marque.

6. Lincoln Lincoln

Chez Lincoln, il n’y a pas de quoi se réjouir, car on vient de monter de deux positions dans ce classement. Le MKX continue de faire des siennes alors que le MKZ est présenté comme étant le moins problématique de la marque.

5. Volvo Volvo

Du côté de Volvo, les choses ne s’améliorent pas. En effet, le constructeur détenu par Geely se trouve désormais en cinquième position, comparativement à la neuvième position l’année dernière. La V60 s’avère le véhicule le plus fiable chez Volvo, alors que XC90 est celui qui en arrache le plus.

4. Dodge Dodge

Chez Dodge , on constate une progression par rapport à l’année dernière. Rappelons que le constructeur se trouvait au deuxième rang du classement. Le Journey continuer de poser problème et la Grand Caravan peut se vanter d’être le véhicule le plus fiable de la marque.

3. Ram Ram

C’est sans surprise qu’on retrouve une des marques du groupe FCA sur le podium. On note tout de même une amélioration. Le 3500 est le moins fiable de manufacturier et le 1500, le plus fiable.

2. GMC GMC

GMC, qui a monté de deux places, se trouve maintenant au deuxième rang, une position très peu enviable. L’Acadia cause du tort au constructeur alors que Sierra 2500HD est le véhicule le plus fiable de cette division de General Motors.

1. Cadillac Cadillac

Cadillac a gagné six places par rapport à l’année dernière et occupe la place qu’aucun constructeur ne veut occuper. La CTS est présentée comme le véhicule le plus fiable de la marque alors que l’Escalade connaît d’importantes lacunes. Avant d’acheter une Cadillac, méfiez-vous sérieusement.