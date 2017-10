Les fils de Messmer suivent ses traces

Antoine, 23 ans et Cédérick, 25 ans, ont hérité des pouvoirs d’hypnose de leur père, Messmer. En effet, les frangins forment le duo Les SomniFrères et donnent eux aussi des spectacles d’hypnose.

«Il fait des spectacles depuis qu’on est nés. On le suit depuis qu’on est petits. Pour nous, c’est inné de faire ça. On baigne là-dedans. Mon père nous a toujours dit ne jamais négliger son public, de toujours travailler très fort. On aime son charisme et son humour en spectacle», dit Antoine, à la première du spectacle Hypersensoriel, au Théâtre Saint-Denis, lundi dernier. Un jour, les frères aimeraient se produire avec leur père.

«Éventuellement, c’est sûr que ça va se faire. On en a déjà parlé. Il faut qu’on fasse notre petit bout de chemin. Peut-être dans une dizaine d’années. Quand tout le monde sera connu, pourquoi pas?», ajoute Cédérick.