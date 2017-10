Vente du C Series: les PDG de Bombardier et d’Airbus s'expliquent

Les grands patrons d’Airbus et de Bombardier prennent la parole ce matin devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), quatre jours après avoir dévoilé qu’Airbus devient actionnaire majoritaire des avions C Series.

Le président et chef de la direction d’Airbus, Tom Enders, et le PDG de Bombardier Alain Bellemare s’expriment sur cette annonce qui a causé une onde de choc au sein de l’industrie aérospatiale canadienne. Le premier ministre du Québec Philippe Couillard doit aussi parler devant les gens d’affaires.

« Plusieurs ont remarqué qu’Airbus n’[investissait] pas d’argent [avec cette transaction], a reconnu M. Bellemare. Ce qu’Airbus amène, c’est sa marque. On a vu les prévisions de vente augmenter de 50 % en une semaine. Ils ont un réseau avec à peu près toutes les vies aériennes à travers le monde. Ça va nous permettre d’accélérer les ventes. La base de fournisseurs est assez commune avec Airbus et va nous permettre d’en arriver à des économies d’échelle. »

Il a reconnu que la transaction pouvait en décevoir quelques-uns. « Certains vont être nostalgiques de voir la C Series passer au contrôle d’Airbus. On doit être fiers. (...) On a besoin d’investissements additionnels pour que (la C Series) prenne son envol. On va rendre les Québécois fiers du succès du programme », a-t-il affirmé.

« On est excités pour Bombardier, Montréal est l’un des endroits principaux pour l’aviation dans le monde, on le sait, on connaît le Canada, on a déjà quelques milliers d’employés ici au Canada. Ce n’est pas un terrain inconnu pour nous », a souligné pour sa part M. Enders.

Il a aussi voulu se faire rassurant par rapport au maintien du siège social de Bombardier et du C Series en sol canadien.

« Le siège social ici est dédié à la C Series. On a besoin de ça. Personne ne doit avoir peur qu’on enlève quelque chose ici. On risque davantage d’ajouter », a dit M. Enders. L’usine de Mirabel demeurera la principale usine de la C Series, selon lui. « Notre chaîne de fabrication à Mobile va venir renforcer notre ligne ici. Parce que nous avons besoin d’alliés aux États-Unis. »

Rappel

Airbus détient depuis lundi 50,01 % du programme d’avion C Series. Bombardier voit sa participation baisser à 31 % et le gouvernement du Québec, à 19 %.

« Il a pris une décision difficile qui était nécessaire », a dit le président de la CCMM, Michel Leblanc, au sujet d’Alain Bellemare.

Une usine pour la C Series sera aussi ouverte à Mobile, en Alabama, et ce afin de contourner l’imposition de droits compensatoires de 300 % imposés récemment par le Département du commerce des États-Unis au début du mois.

L’usine Bombardier de Mirabel doit demeurer, mais on ignore pour l’instant quels impacts cette transaction aura sur les emplois.

« Je pense que les analystes (qui ont revu à la hausse leurs prévisions de vente de C Series) ont tort. Je pense qu’on va vendre des milliers d’avions (de plus) », a dit M. Enders.