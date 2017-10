L’ExpoHabitation d’Automne au Stade olympique

La 4e édition de L’ExpoHabitation d’Automne est de retour jusqu’au 22 octobre avec plus de 375 exposants réunis sous la toile du Stade olympique. C’est l’endroit rêvé pour les gens à la recherche de produits et services pour leurs projets de construction, rénovation et décoration.

Photo Pascale Vallée

Photo Pascale Vallée

Photo Pascale Vallée

Photo Pascale Vallée

Photo Pascale Vallée

Photo Pascale Vallée