Marie-Mai en larmes après cette prestation à La Voix Junior

Les téléspectateurs ont vaincu un moment haut en émotions lors de la cinquième ronde des auditions à l'aveugle de La Voix Junior.

Romane-Frédérique Guay, 13 ans, a rencontré Marie-Mai pour la première fois à l'âge de 7 ans, alors qu'elle participait à Opération Enfant Soleil. Alors atteinte du syndrome hémolytique et urémique atypique, la fillette avait chanté en compagnie de son idole à la télévision.

Afin de traiter sa maladie, Romane-Frédérique a passé un an à l'hôpital et a subi un nombre très élevé de transfusions sanguines. Cinq ans plus tard et dans une forme spectaculaire, la désormais adolescente s'est présentée sur la scène de La Voix Junior avec confiance. Son interprétation de Fame d'Irene Cara a convaincu non seulement Marie-Mai, mais également Alex Nevsky.

Une fois retournée et que Romane-Frédérique se soit présenté, Marie-Mai a eu de la difficulté à croire qui se tenait devant elle. Visiblement émue, elle est restée sans voix pendant de nombreuses secondes.

Un moment mémorable à ne pas manquer.