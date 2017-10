Mikhail Sergachev reçoit les éloges de l’entraîneur

Ayant marqué ses deux premiers buts dans la Ligue nationale de hockey jeudi soir, le défenseur Mikhail Sergachev a reçu les éloges de l’entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay Jon Cooper au terme de la rencontre.

Cooper a été particulièrement impressionné par le deuxième but inscrit par Sergachev dans cette victoire de 2-0 contre les Blue Jackets, à Columbus.

Second goal in the show and @sergachev31’s out here letting shots like that go like it’s nothing. #TBLvsCBJ pic.twitter.com/NScwYIKdHk