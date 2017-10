Papi cool en planche à roulettes

Un homme de Saint-Hyacinthe est peut-être le sexagénaire le plus cool du Québec alors qu’il se promène en planche à roulettes 12 mois par année.

Renald St-Germain, 60 ans, fait du skateboard depuis environ trois ans. Depuis, le travailleur à temps partiel pratique son sport à raison d’environ 20 heures par semaine dans les rues et sur les pistes cyclables de Saint-Hyacinthe.

Il fabrique ses propres planches en aluminium, en bois ou en plastique pour qu’elles soient courbées et larges comme il le souhaite.

Il roule même dans son logement 2 1/2. Dès qu’il a son « effet de manque », il roule avec sa planche entre son salon et sa cuisine sur une distance de 25 pieds.

Rêve

D’aussi loin qu’il se souvient, M. St-Germain a toujours rêvé d’embarquer sur une planche à roulettes, mais il manquait de confiance en lui.

Photo Magalie Lapointe

En vieillissant, il regardait les plus jeunes et se disait qu’il ne serait pas capable de faire comme eux. C’est lorsqu’il a vu à la télévision un homme de 84 ans attaché sur un biplan et voler qu’il a changé d’avis. « Je me suis dit, “si lui se tient sur un avion, moi, je vais être capable de me tenir debout à six pouces de terre” », a dit le passionné.

Il a donc acheté une planche au coût de 60 $, ainsi que des bâtons de marche pour l’aider à garder son équilibre.

« La première fois que j’en ai fait, j’ai descendu une côte et je suis tombé. Je me suis ramassé le menton et les deux coudes à terre. Je me disais que j’allais rouler toute ma vie avec des bâtons de marche », s’est rappelé le sexagénaire.

Après plusieurs rencontres chez le chiropraticien, il a vite recommencé, mais cette fois avec un casque, des protège-coudes et des protège-genoux.

Depuis, lorsqu’il va regarder les jeunes au parc de planches à roulettes, ceux-ci ne cessent de lui dire à quel point ils le trouvent « cool ».

Construire

Photo Magalie Lapointe

Le planchiste qui a toujours aimé bricoler a fabriqué des planches à partir d’aluminium, de planches de bois, de marches d’escalier et aujourd’hui il les fabrique à l’aide de tuyaux de plastique.

« J’aime mieux celles que je fabrique, parce qu’elles sont faites à mon goût », a expliqué le sportif.

Il a même poussé l’audace jusqu’à fabriquer une planche avec des lames de patin pour l’hiver pour pouvoir pratiquer son sport même à -20 ºCelsius.

Seul

Photo Magalie Lapointe

M. St-Germain a deux rêves : trouver un local pour qu’il puisse rouler tous les jours, même en hiver et enseigner sa passion à des personnes âgées de plus de 50 ans.

« Ce serait le fun, une gang de personnes âgées de 60-70 ans, car, pour le moment, je suis pas mal seul de ma gang », a conclu le mordu de la planche à roulettes.