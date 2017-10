Patrice Bernier parmi les ambassadeurs de l'esprit sportif

Le joueur de l’Impact de Montréal Patrice Bernier aura de nouvelles responsabilités à la suite de sa retraite du soccer, lui qui fait partie d’un groupe d'ambassadeurs de l'esprit sportif ayant été nommé, vendredi, par le gouvernement du Québec.

De passage à l'Institut national du sport du Québec, à Montréal, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, a participé à cette annonce. Au total, cinq personnalités connues du milieu sportif «auront pour mission de promouvoir les valeurs positives du sport».

L'ex-volleyeuse Guylaine Dumont, la journaliste Chantal Machabée, la joueuse de rugby Karen Paquin et l'ex-skieur acrobatique Jean-Luc Brassard complètent l'équipe des ambassadeurs et ambassadrices de l'esprit sportif.

«Je suis heureux de pouvoir compter sur l'implication des ambassadeurs et des partenaires qui témoignent de leur engagement, a commenté M. Proulx. Pour que le sport contribue positivement au développement de la personne, il doit être pratiqué, enseigné et encadré dans un véritable esprit sportif.»

Parmi les autres mesures dévoilées, le gouvernement a prévu la création de la plateforme Web SportBienÊtre et un investissement accordé à l'organisme d'accompagnement Sport'Aide. Le tout vise, a-t-on précisé, à «renforcer le développement de l'esprit sportif et à mieux encadrer, de façon éthique et sécuritaire, la pratique du sport».