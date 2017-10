Cependant, l’hypothèque et les taxes municipales pèsent lourd dans leur budget et totalisent 2175 $/mois. Si l’on ajoute à cela toutes les dépenses courantes (chauffage, électricité, nourriture, etc.), on arrive à un total de 4350 $. Il ne reste donc qu’un maigre 400 $ pour faire face aux imprévus.