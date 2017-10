Québec solidaire courtise le Bas-Saint-Laurent

RIMOUSKI | Les deux co-porte-paroles de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, sont à Rimouski jusqu’à dimanche. Il s’agit de la première de quatre villes où ils doivent se rendre cet automne dans le cadre de leur tournée provinciale.

Le choix de Rimouski est loin d’être un hasard. Lors des élections de 2014, Marie-Neige Besner, la candidate de Québec solidaire, avait réussi à amasser 16 % des voix, soit plus du double de la moyenne provinciale du parti. Mme Besner ne briguera toutefois pas les suffrages en 2018. Québec solidaire y voit toutefois la preuve que ses idées sont bien reçues dans la région.

«On va rencontrer des acteurs importants de la région. Si y’a des candidats qui semblent intéressants, vous pouvez être sûrs que nous allons les rencontrer», soutient le député de Gouin.

Par ailleurs, lui et Mme Massé ont profité de leur passage pour prendre un engagement électoral. Un gouvernement élu de Québec solidaire rendrait «réellement gratuit» l’éducation pour les enfants de 0 à 17 ans, et ce, au terme d’un premier mandat.

Québec solidaire compte utiliser le Fonds des générations pour financer ce projet éducatif, estimé à 950 millions $. «Nous, on pense que lorsque ce coussin-là a atteint 10 milliards... 10 milliards, c’est beaucoup d’argent. Donc, quand il a atteint 10 milliards, ça ne justifie absolument pas les mesures d’austérité ou de rigueur budgétaire comme le gouvernement libéral le fait», affirme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques.

Québec solidaire souhaite ainsi faire passer les CPE à 0 $, et éliminer les frais associés au transport scolaire, au matériel scolaire et aux sorties aux niveaux primaire et secondaire. Il s’agirait d’un premier volet avant un projet plus large.

«Pour nous, notre projet de société, c’est un système d’éducation gratuit de la maternelle au doctorat. Mais il faut avoir le sens des priorités. Pour nous, il y a une urgence d’agir. L’urgence, c’est de permettre à tous les petits enfants du Québec d’aller au CPE, à l’école primaire et à l’école secondaire gratuitement», ajoute Gabriel Nadeau-Dubois.

Au terme de leur voyage de trois jours, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois prendront part à une marche de solidarité pour lutter contre la pauvreté, prononceront deux conférences, visiteront la ville de Rimouski avec un guide local et assisteront au spectacle de solidarité pour Petite-Vallée.