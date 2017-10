Retrouvailles à Londres

Oubliez les cascades ou les scènes d’action et de poursuites. Le véritable défi pour Sophie Nélisse, qui s’est exilée à Londres, puis au Maroc pour le tournage du film Close, a été de passer une longue période loin de son amoureux, le comédien Maxime Gibeault.

«On est habitué d’être tout le temps ensemble. On habite quasiment ensemble, alors avant mon départ, j’ai braillé comme un bébé», raconte-t-elle, au bras de son copain, à la première du spectacle Hypersensoriel de Messmer, au Théâtre St-Denis, mardi soir.

«Une chance que Facetime existe. C’était vraiment le décalage horaire qui était le plus difficile», ajoute Maxime Gibeault. Heureusement, les deux tourtereaux ont trouvé le temps de se retrouver dans les rues de Londres, entre deux séances de tournage. «Il est venu me rejoindre. On a fait plein d’activités. On a visité le pont, les monuments et les châteaux», explique Sophie Nélisse.