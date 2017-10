Six vins pour soutenir la Californie qui brûle

Au moment d’écrire ces lignes, au moins 40 personnes y ont perdu la vie et plus de 200 autres manquaient toujours à l’appel. Les feux d’une grande violence ont fait d’énormes dommages du côté des régions viticoles de Napa, de Sonoma et de Mendo­cino. Certaines winery comme Signorello ou Paradise Ridge ont complètement été réduites en cendres. Des dizaines, voire des centaines d’autres ont vu leurs vignes ou certains bâtiments partir en fumée. Certaines ont été plus chanceuses et ont même eu le temps de terminer leurs vendanges. Il n’en demeure pas moins que les feux ont causé des dégâts considérables et qu’il faudra beaucoup de temps pour rebâtir des vignobles qui ont pris de nombreuses années à mettre en place. Afin de soutenir la Californie de cœur, voici six vins sur lesquels méditer.

Vintners Blend Zinfandel 2015

★★ ½ | $ ½ Photo courtoisie Ravenswood : Le zinfandel est un cépage souvent mal compris puisqu’on a tendance à faire le lien avec le « white zinfandel », un rosé ­sucré de la maison Gallo, dont la qualité est discutable. La maison Ravenswood fait plutôt partie de ceux qui arrivent à livrer de bons « zin » authentiques. Même en entrée de gamme, cette cuvée offre un vin gourmand, riche, bien sec et légèrement capiteux avec des notes typiques de réglisse, de framboise et de vanille.

13,5 % Californie | Vin rouge | 18,10 $ | 3,2 g/l

CODE SAQ : 427021

Chardonnay Vintners Reserve 2016

★★ ½ | $ ½ Photo courtoisie Kendall-Jackson : C’est le ­chardonnay le plus vendu aux États-Unis. C’est aussi le meilleur exemple du chardonnay californien sans pour autant tomber dans la caricature. C’est beurré, vanillé, avec des notes de fruits blancs mûrs, un côté ample et une acidité suffisamment relevée. Bien fait, il devrait plaire aux amateurs de vins ronds et dodus.

13,5 % Santa Barbara | Vin blanc | 18,60 $ | 7,1 g/l

CODE SAQ : 13298379

De Proprio Gravitas 2014

★★★ | $$ Photo courtoisie Bonny Doon : Il y a toujours quelque chose de spécial dans les vins de Randall Grahm, fondateur de Bonny Doon. Surtout connu pour sa cuvée Cigare Volant, inspirée des vins de Châteauneuf-du-Pape, il nous propose ici une version américaine du blanc bordelais (sémillon, sauvignon, muscat de fleur d’oranger). C’est exotique, ample, mûr, bien expressif, avec une légère impression d’amertume en finale. Amusant et désaltérant.

13,5 % Monterey | Vin blanc | 20 $ | 1,2 g/l

CODE SAQ : 13234287

Chardonnay Atascadero 2015 ★★★ | $$ ½ Photo courtoisie Sonoma Wine Company : Belle surprise que ce chardonnay qui mélange à la fois un style bourguignon dans les parfums et le détail en bouche, et le style bien californien par son côté arrondi par un brin de sucre résiduel. On note d’ailleurs 2 % de viognier qui apporte une touche florale et exotique. Original, il plaira tant aux amateurs de vin beurré qu’à ceux qui préfèrent un style plus sec.

13,5 % Californie | Vin blanc | 22,40 $ | 9,1 g/l

CODE SAQ : 12787576

Pinot noir 2015 ★★★ ½ | $$$ Photo courtoisie Apriori : Installé depuis une dizaine d’années à Napa, le Québécois Patrice Breton est l’un des chanceux à avoir été épargnés par les feux de forêt. On sent dans son pinot noir un bel équilibre entre le fruit joufflu bien californien­­­ et un style nuancé montrant un fruit ciselé qui correspond à son amour pour la Bourgogne. Impossible de résister !

12,5 % Sonoma Coast | Vin rouge | 27,75 $ | 2,5 g/l

CODE SAQ : 12860534

Côtes du Crow’s 2015 ★★★ ½ | $$$ Photo courtoisie Morgan : Autre découverte intéressante que ce rouge élaboré à base de grenache et de syrah avec une touche de tempranillo. C’est parfumé à souhait, avec des notes de cerise, de violette et de poivre. C’est généreux en attaque, on sent le fruité précoce, enrobé, presque sensuel, tout en montrant des tanins de qualité et de la fraîcheur en finale. Production bio.

14,2 % Monterey | Vin rouge | 30,25 $ | 2,7 g/l

CODE SAQ : 13233815