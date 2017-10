Tesla est en colère contre Consumer Reports

Le constructeur Tesla n’est pas du tout content des résultats des plus récents sondages menés par Consumer Reports.

Pour ce manufacturier de véhicules entièrement électriques, ce résultat relève de l’absurdité étant donné que personne chez Consumer Reports n’a pris le volant d’un exemplaire de la Model 3.

Du côté de Consumer Reports, on se défend en affirmant qu’on a procédé de la même manière qu’à chaque année et ce, pour chaque véhicule. La Tesla Model 3 n’a pas subi de traitement de faveur et elle n’a pas, non plus, été critiquée plus sévèrement que les autres véhicules.