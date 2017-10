Un nouveau départ pour un commerce chinois

La nouvelle propriétaire d’un restaurant chinois à Verdun a dû passer des semaines à désinfecter les moindres recoins de son commerce avant de pouvoir ouvrir boutique, l’ancien occupant des lieux ayant opéré dans des conditions insalubres pendant des années.

« Cela nous a pris un mois et demi pour tout nettoyer avant d’ouvrir le restaurant l’an dernier, a raconté Nan Lu. Il y avait de l’huile et des taches noires partout. Nous avons tout jeté et racheté les assiettes, les ustensiles, le frigo...»

L’ancien propriétaire de l’établissement situé au 4424, rue Wellington, Fa-Xue Wang, a écopé d’un total de 3400 $ d’amendes au début de l’année après de nombreuses visites de l’inspection des aliments. Le restaurant Amis a été condamné pour insalubrité et présence d’excréments d’animaux et de contamination.

Mme Lu a décidé de louer le local laissé vacant pour ouvrir le Restaurant Chinois de Verdun, en septembre 2016.

La dame assure que l’endroit est maintenant impeccable. « Les inspecteurs ont dit ‘‘wow !’’ en ouvrant le frigo. Ils ont fait le tour en deux minutes et ont dit que c’était tout propre », dit-elle.

Insalubrité

Au restaurant Amis, c’était toutefois une tout autre histoire.

« Quatre excréments se trouvaient sur la tablette d’entreposage d’aliments non recouverts sous la table de travail [et] deux excréments se trouvaient sur une table sur laquelle étaient [...] entreposés des choux », ont indiqué les inspecteurs après une visite du commerce en 2015.

Lors d’une autre inspection, quelques semaines auparavant, le cuisinier fumait une cigarette dans la cuisine à l’arrivée des inspecteurs. Une « grande quantité » de fèces avaient aussi été observées le long des murs, sur les tables de travail.

En plus des excréments qui se trouvaient dans tous les coins, les inspecteurs ont constaté que les planchers, les murs et les plafonds ainsi que la hotte de ventilation étaient malpropres.

Des aliments étaient aussi directement en contact avec les tables de travail, les tablettes et les réfrigérateurs insalubres.

« La hotte de ventilation était couverte d’une épaisse couche de gras de couleur noire brune formant des gouttelettes ainsi que des coulures sur les rebords et au-dessus des équipements, rapportent les agents. L’accumulation s’écoulait d’ailleurs sur les fils électriques surplombant l’aire des préparations des aliments. »

L’un des réfrigérateurs dans la cuisine contenait des pots d’aliments de tout genre, entreposés aux côtés d’« une planche à découper qui était couverte de jus de viande », ont aussi indiqué les inspecteurs.

Le commerçant a dû fermer boutique quelques jours en 2015 après le passage des inspecteurs, selon le rapport.

L’ancien propriétaire du restaurant Amis n’a pas rappelé Le Journal.

► Il faut attendre plusieurs mois après une infraction pour qu’un juge entende la cause et rende sa sentence. Les détails de ces jugements ont été obtenus à la suite d’une demande d’accès à l’information.