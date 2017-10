Un plat débat

On ne devrait jamais confier l’organisation d’un débat politique à une chambre de commerce. Malgré les efforts de l’animateur, François Cardinal, de La Presse, les échanges entre Denis Coderre et Valérie Plante, les deux candidats à la mairie de Montréal, étaient aussi excitants que de regarder une boîte de carton au milieu du salon.

Pour tout dire, le passage de Denis Coderre et Valérie Plante à Tout le monde en parle dimanche dernier nous en a appris beaucoup plus sur les candidats. En plus de Guy A. Lepage, Robert Charlebois et Dan Bigras ont posé des questions que les Montréalais se posent. Dan Bigras a mené une charge à fond de train au sujet du nombre de billets vendus pour le Grand Prix de formule électrique, le plus grand secret depuis celui de la Caramilk.