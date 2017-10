Un scénario idéal pour le match opposant le Rouge et Or aux Carabins

MONTRÉAL | Un ciel complètement dégagé, un stade plein à craquer, deux des meilleures équipes de football universitaire au pays et le premier rang du classement à l’enjeu. C’est ce qui attend les partisans samedi après, à Québec, à l’occasion du deuxième duel de la saison entre les Carabins de l’Université de Montréal et le Rouge et Or de l’Université Laval.

D’un côté, les Carabins ont retrouvé leur cohésion en attaque la semaine dernière en écrasant le Vert & Or de Sherbrooke 47-15.

De l’autre côté, les entraîneurs du Rouge et Or ont bénéficié d’une semaine de congé pour bien préparer les joueurs en vue du match tant attendu.

«C’est une équipe qui est toujours bien préparée. Je ne pense pas qu’une semaine de plus va faire en sorte qu’ils seront mieux préparés. Par contre, ce qu’ils vont avoir, c’est une équipe en santé», a expliqué l’entraîneur-chef des Bleus Danny Maciocia.

Lors du premier match de la saison, les Carabins avaient bénéficié d’une semaine de congé avant l’affrontement qu’ils avaient remporté 21-16.

Cette fois, c’est le scénario opposé, mais Maciocia ne croit pas qu’il s’agisse véritablement d’un avantage.

«Je ne sais pas s’il y a un meilleur moment pour avoir ton congé. Si tu l’as en début d’année tu voudrais l’avoir à la fin et si tu l’as à la fin tu le voudrais au début.»

L’attention sur Hugo Richard

D’un côté comme de l’autre, les unités offensives peuvent compter sur des quarts-arrière à maturité qui connaissent bien les défensives adverses.

Au football, les entraîneurs tentent souvent de garder leurs stratégies secrètes. Toutefois, ce n’est pas surprenant d’entendre Maciocia dire qu’il faudra constamment garder un œil sur Hugo Richard.

«On est conscient que Hugo c’est un joueur qui peut facilement faire une grande différence dans un match serré comme celui de samedi. Il peut te battre avec son bras, avec ses pieds et il a vécu beaucoup de choses. Est-ce qu’on va être capable de l’arrêter complètement, non! Mais on va faire notre possible», a relativisé Maciocia.

Une guerre de tranchées

Si l’on se fie aux dires de l’entraîneur des Carabins, l’équipe qui parviendra à dominer l’autre sur la ligne de mêlée devrait ajouter une victoire à sa fiche.

Malgré la pression que de telles paroles peuvent mettre sur les épaules des joueurs, ces derniers semblent prêts à relever le défi.

«C’est le fun. Du côté défensif, on adore la pression, a expliqué avec un large sourire au visage le secondeur Samuel Rossi. On veut être les premiers à faire les jeux et on aime quand ça dépend de nous.»

Lors du premier match face au Rouge et Or, les Carabins avaient réussi quatre sacs du quart. Un exploit qui se produit très rarement face à l’excellent front offensif dirigé par Carl Brennan.

«En comparaison avec l’année dernière, on est un peu plus léger, mais un peu plus rapide, a ajouté Rossi. On joue beaucoup avec le fait qu’on a des joueurs polyvalents qui peuvent arriver de n’importe où. C’est difficile pour les attaques adverses de savoir ce qui va arriver et de bloquer. On n’a aucun doute en défensive qu’on va être en mesure de se rendre à Hugo Richard encore.»