Une journée qui a passé trop vite

Après s’être dit oui spontanément à Las Vegas l’année dernière, l’animatrice Valérie Roberts et le chef Martin Juneau, se sont dit oui à nouveau lors d’une seconde cérémonie où leurs proches étaient conviés, il y a deux semaines.

«Il y avait tellement de choses à penser. C’était stressant. Alors, veux veux pas, quand t’arrives à cette journée-là, t’es hyper heureux de vivre le mariage. Tout le monde te dit : “Tu vas voir, ça passe vite, ça passe vite !” Je me disais “ouin, ouin !” Pis la dernière chose que tu sais, c’est que tu te réveilles à l’hôtel et c’est fini. C’est vrai que ça passe vite», s’exclame la nouvelle mariée aux côtés de son mari, à la première du nouveau spectacle de Jeremy Demay, mercredi dernier, à l’Olympia. Vont-ils bientôt s’envoler en lune de miel?

«Ça sera plus l’été prochain. On travaille comme des fous, dans les prochains mois. On aimerait partir au Japon», dit le chef.