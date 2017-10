Vaste rappel de légumes au pays

OTTAWA – L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) annonce le rappel de produits de légumes en raison de la présence possible de la bactérie Listeria monocytogenes.

Les légumes en question ont été distribués au Québec et en Ontario, mais on pourrait en trouver ailleurs en Amérique du Nord. L’Agence demande aux gens qui ont acheté les produits de ne pas les consommer.

Plusieurs des produits en cause sont vendus sous la marque Mann’s dans des formats variant entre 255 grammes et plus d’un kilo. Il s’agit de légumes prêts à manger, mais aussi de salades et de repas complets à base de légumes.

Certains légumes sont aussi distribués sous la marque Compliments et d’autres sous la marque Western Family. La liste complète est publiée sur le site web de l’ACIA.

Mann’s a publié un communiqué pour préciser qu’elle collabore entièrement avec les autorités canadiennes et américaines dans ce rappel.

L’Agence suggère de jeter les légumes ou de les rapporter au magasin où ils ont été achetés. Aucun cas de maladie n’a été rapporté en lien avec ce rappel jusqu’à présent.