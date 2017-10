Xi Jinping, le nouveau Mao?

Les dirigeants ne cachent plus leur ambition au 19e Congrès du Parti communiste chinois qui vient de s’ouvrir. D’ici 2035, la Chine remplacera les États-Unis. Mais si la Chine veut atteindre cet objectif, elle devra remplir deux conditions. Premièrement, son économie devra continuer à bien se porter. Deuxièmement, le leadership devra tenir le coup. Or, si l’économie chinoise est relativement en santé, le leadership du pays est gravement malade.

Au nom de la lutte contre la corruption, Xi Jinping a instauré un régime de terreur dans la moyenne et haute fonction publique chinoise. Les fonctionnaires qui partent le matin pour le travail se demandent littéralement s’ils rentreront chez eux le soir ou s’ils se feront arrêter et jeter en prison. En cinq ans, plus d’un million de fonctionnaires ont été arrêtés pour corruption. Le grand inquisiteur de la Chine est Wang Qishan. Cette lutte contre la corruption semble avoir visé de manière toute particulière les opposants de Xi Jinping. Elle paraît être un instrument aux mains du président pour faire tomber ses adversaires.