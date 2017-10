Xi Jinping, le nouveau Mao?

Les dirigeants ne cachent plus leur ambition au 19e Congrès du Parti communiste chinois qui vient de s’ouvrir. D’ici 2035, la Chine remplacera les États-Unis. Mais si la Chine veut atteindre cet objectif, elle devra remplir deux conditions. Premièrement, son économie devra continuer à bien se porter. Deuxièmement, le leadership devra tenir le coup. Or, si l’économie chinoise est relativement en santé, le leadership du pays est gravement malade.

Les verrous mis en place par Deng Xiaoping pour éviter le retour à une dictature de type maoïste sont en train de sauter les uns après les autres. Le nouveau Mao pourrait être le président actuel de la Chine, Xi Jinping.

1- Comment Xi utilise-t-il la lutte contre la corruption?

Au nom de la lutte contre la corruption, Xi Jinping a instauré un régime de terreur dans la moyenne et haute fonction publique chinoise. Les fonctionnaires qui partent le matin pour le travail se demandent littéralement s’ils rentreront chez eux le soir ou s’ils se feront arrêter et jeter en prison. En cinq ans, plus d’un million de fonctionnaires ont été arrêtés pour corruption. Le grand inquisiteur de la Chine est Wang Qishan. Cette lutte contre la corruption semble avoir visé de manière toute particulière les opposants de Xi Jinping. Elle paraît être un instrument aux mains du président pour faire tomber ses adversaires.

2- Xi va-t-il prendre sa retraite?

À 69 ans, le précieux allié de Xi Jinping devrait normalement prendre sa retraite. Mais la règle de la retraite à 68 ans, qui avait été instaurée par Deng Xiaoping, paraît de moins en moins solide. Les alliés de Xi Jinping laissent entendre que le président pourrait lui-même demeurer au pouvoir après 2022, au-delà des deux mandats de cinq ans qui sont devenus la norme. La raison invoquée est que seul Xi serait assez sage et puissant pour gouverner la Chine dans une époque aussi tumultueuse et délicate de l’histoire...

3- Existe-t-il une «pensée Xi Jinping»?

La sagesse de Xi Jinping est en train d’être élevée au même rang que « la pensée Mao Tsé-toung ». À l’époque, la pensée de Mao était devenue un pénible galimatias de justifications des politiques de Mao. Cette « pensée » avait servi à faire taire les opposants de Mao et à susciter la ferveur des Chinois envers Mao. Deng Xiaoping avait lutté avec succès contre ce genre d’abus de pouvoir. Cet héritage semble lui aussi en voie d’être anéanti.

4- Comment Xi contrôle-t-il la société?

Alors que Deng Xiaoping avait voulu libérer les citoyens de l’influence néfaste du maoïsme, Xi Jinping menace de les replonger dans les ténèbres de la rectitude politique. Par exemple, les professeurs sont sommés de montrer à leurs étudiants la supériorité des idées et des théories marxistes sur toutes les autres. Les conversations internet des étudiants du Guangdong sont désormais analysées. Ceux qui sont le moindrement critiques de Xi Jinping se feront refuser des emplois publics. Le système doit être étendu à toute la Chine.

5- Quand le pouvoir de Xi sera-t-il confirmé?

Le véritable pouvoir de Xi Jinping devrait être confirmé dans quelques jours, quand les plus hauts dirigeants du pays seront dévoilés au public. Les alliés de Xi devraient rafler presque tous les postes. Un tel autoritarisme serait-il compatible avec la croissance de l’économie ? Est-il encore possible dans un monde aussi ouvert que le nôtre ? On peut en douter.