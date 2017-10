-18 degrés Celcius: elle «oublie» sa fille de 3 ans dans son véhicule

LETHBRIDGE, Alberta – Une femme de 25 ans de Lethbridge, en Alberta, a plaidé coupable vendredi d’avoir laissé sa fille de 3 ans seule dans sa voiture, pendant au moins une heure, alors qu’il faisait un froid de canard.

L’incident est survenu le 15 décembre dernier, journée où le mercure avait plongé à -18 degrés Celcius dans cette région du sud de la province pétrolière.

L’accusée se trouvait alors dans un bar en compagnie d’une femme de 31 ans. Elle a dit à la police qu’elle avait oublié que sa fille se trouvait dans son véhicule, selon le récit du «Lethbridge Herald». Les policiers ont déterminé que les deux amies étaient attablées depuis au moins une heure.

C’est un témoin qui avait contacté les policiers, vers 23 h 25, le 15 décembre 2016, après avoir entendu un enfant pleurer dans un VUS dont les portières étaient verrouillées et les vitres givrées par le froid.

Les policiers ont dû fracasser une vitre pour récupérer l’enfant et la mettre au chaud. Stupéfaits, ils ont alors retrouvé un autre enfant, celui-là âgé de 4 ans, qui était couché sous une pile de manteaux. Les deux grelottaient même s’ils portaient des manteaux d’hiver. La mère du second enfant se trouvait elle aussi au bar, en compagnie de la femme qui a plaidé coupable. Dans son cas, elle doit comparaître en mars après avoir plaidé non coupable.

Selon un spécialiste en pédiatrie, les deux enfants ont souffert d’hypothermie légère et ils étaient «clairement menacés» d’hypothermie sévère et de gelure. Si la situation s’était prolongée, ils auraient même pu mourir.

La mère de 25 ans a déjà refusé de se soumettre à l’ivressomètre. Elle doit revenir en cour à la fin janvier pour son observation sur la peine.