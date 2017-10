Beau mariage

Dans les années 40, lorsqu’elle roulait fièrement, mais lentement au volant de sa grosse voiture sur la rue Sherbrooke, les hommes qui la dépassaient lui criaient de retourner à ses chaudrons. Germaine, une des rares féministes de son époque, avait bon caractère. Elle ne se formalisait pas et continuait sa route jusque chez elle à Repentigny. Germaine, c’est la mère de Chantal qui, depuis maintenant 20 ans, est mairesse de Repentigny. Quelle classe, cette femme ! Jeudi, j’animais le 5 à 7 célébrant les 10 ans du Centre Récréatif de Repentigny qui constitue un parfait exemple de partenariat entre le public et le privé. Ce projet devenu réalité démontre qu’il est viable et souvent préférable que les gouvernements qui ont les moyens et les entreprises qui ont l’efficacité fassent équipe. Tout le monde y gagne.

MÉTAMORPHOSE HEUREUSE

Chantal Deschamps est venue saluer cette réussite dans un petit discours de trois minutes. Jamais elle n’a fait allusion à l’élection ou au fait que cette réalisation est survenue sous sa gouverne. Elle a félicité tous les gens et entreprises impliqués. Plusieurs auraient profité de cette tribune pour mousser leur candidature, pas elle.

La transformation de cet ancien club de tennis, qui avait dû fermer, mais qu’on a redémarré avec une nouvelle mission communautaire en 2007, est une formidable récupération. On a gardé six terrains de tennis pour répondre aux exigences des championnats mondiaux juniors en cas de pluie, mais il y a beaucoup plus maintenant, tant sur le plan sportif que culturel. Bravo à SODEM, spécialisé dans le développement multidisciplinaire, aux administrateurs de Conception et Gestion Intégrées et à la Ville de Repentigny. Et je suis toujours ravi de voir ces jeunes, les joues encore toutes chaudes et rouges. Le culturel et le sport sous le même toit, c’est winner.

FINDESEMAINAGE

Cette année, le slogan du Canadien est « Créons l’étincelle ». D’après moi, y a une « fiouse » de sautée.

« Si la chasse aux prédateurs peut continuer... » (Les chevreuils)

« Message à la direction du Canadien : Nous sommes complets pour le week-end. » (Le ballottage)

Qui voyage en première classe à bord du C Series ? Notre argent.

À MARDI

International 2000, opération tite-balle blanche.