De sérieux problèmes chez le CH

Les problèmes actuels du Canadien ont commencé bien avant la saison régulière. On a préféré fermer les yeux durant le camp d’entraînement en disant que tout allait s’arranger, mais force est d’admettre que ça ne s’est pas produit et qu’il y a un manque évident de talent dans cette équipe.

Je tiens à préciser que cette chronique a été écrite avant la rencontre de vendredi soir contre les Ducks, à Anaheim. N’empêche que les problèmes sont criants et on en a été témoin lors des deux premiers matchs du voyage dans l’Ouest, à San Jose et Los Angeles.

Ça m’a sauté aux yeux que le meilleur trio du Canadien soit celui de Danault, Byron et Shaw. Rappelons-le. Deux de ces joueurs ont été obtenus via des transactions mineures alors qu’un autre a été réclamé au ballottage. La grande faiblesse du Canadien est d’ailleurs la transition qui ne s’est jamais faite entre les joueurs qui quittent et les jeunes qui arrivent. À Montréal, on ne voit pas un jeune remplacer un vétéran, comme ça peut être le cas ailleurs.

On opte plutôt pour des joueurs en fin de carrière qui, dans la plupart des cas, n’apportent rien de concret. Jusqu’à maintenant cette saison, il y a deux exemples qui témoignent de cette situation particulière. Ales Hemsky n’est plus l’ombre du joueur qu’il a déjà été, et il risque de partir, et Mark Streit n’a fait que passer pour son deuxième séjour dans l’uniforme tricolore.

Trop d’erreurs

Les erreurs de la direction s’accumulent, mais personne ne semble vouloir identifier un responsable. La grogne des partisans se fait sentir. Je ne verrais pas pourquoi Marc Bergevin prendrait tout le blâme quand il est entouré d’une dizaine de conseillers et de recruteurs, qui ont aussi leur mot à dire.

Les plus optimistes disent que les choses vont s’arranger. Mais comment ? Le Canadien a le pire différentiel de la LNH en ce qui a trait aux buts pour et aux buts contre (-16 avant le match d’hier soir). L’équipe est incapable de marquer des buts. Certes, les joueurs ont des chances, et c’est normal lorsqu’ils évoluent en avantage numérique, mais il n’y a aucune finition.

Et au-delà de tous ces problèmes, je ne vois pas une équipe engagée sur la patinoire, une équipe qui devrait pourtant être fière de l’être. Ce n’est pas vrai dans ce cas-ci que le temps va arranger les choses.

Le hockey professionnel est un sport d’équipe rempli d’honneurs individuels. Dans le cas des joueurs du Canadien, pas de doute que la plupart d’entre eux sont présentement en lice pour l’obtention du trophée Lady Bing ! Ils ne montrent aucune émotion.

Même poutine

Puis, les amateurs sont fatigués d’entendre les mêmes clichés de l’entraîneur et des joueurs. J’aimerais revoir le Claude Julien enragé que l’on a déjà vu au cours de sa carrière. Je sais qu’il n’accepte pas la défaite, mais je veux le voir botter des derrières.

Geoff Molson a dit qu’il prônait la patience. Vraiment ? En bon homme d’affaires qu’il est, j’ai peine à le croire. C’est un homme qui veut du succès instantané. Quand tu prônes la patience, ça veut dire que tu es persuadé que tu vas gagner avec ce groupe de joueurs, mais personne ne va me faire croire que ce groupe va les faire gagner.

— Propos recueilli par Roby St-Gelais

Les échos de Bergie

Mete continue son bon boulot

Avec les problèmes chez le Canadien, le jeune Victor Mete devient quasiment le meilleur défenseur de l’équipe. C’est celui qui est le plus rapide, le plus créatif et le plus impliqué sur la patinoire, et on n’aura vraisemblablement pas le choix de le garder à Montréal. Les six autres défenseurs sont faits dans un moule semblable.

Pour moi, il serait intéressant qu’on change la façon de diriger Carey Price. Il pourrait jouer deux matchs en deux jours. Je sais que ça n’arrivera jamais, mais j’aimerais qu’on le dirige comme un athlète qui voudrait jouer les 82 matchs de l’équipe plutôt que ce soit ce dernier qui décide de son utilisation lors de telles séquences.

Devils et Oilers aux antipodes

Les Devils du New Jersey sont définitivement ma surprise en ce début de saison. Jadis catalogués comme une équipe uniquement défensive, ils ont semblé vouloir changer leur philosophie depuis l’arrivée de Ray Shero au poste de directeur général. Ils ont du talent et de la rapidité. Ce n’est plus l’équipe moribonde que l’on voyait jouer par le passé. Ils ne chaufferont pas les Penguins cette saison, mais ils seront une équipe compétitive dans l’avenir.

À l’inverse, les Oilers sont ma grande déception. J’ai choisi les Oilers pour atteindre la finale de la Coupe Stanley, dans l’Ouest, mais je pense avoir fait une erreur. Quand on regarde leur alignement, qui sont les joueurs d’impact après Connor McDavid et Leon Draisaitl ? L’embauche de Milan Lucic à raison de 6 millions $ a été une erreur.

Éclair de génie de la LNH

Le repêchage d’expansion a permis aux Golden Knights de choisir de bons joueurs, un éclair de génie de la LNH qui leur permet de présenter une équipe respectable dès leur saison inaugurale. En plus, ils ont un calendrier favorable en ce début de campagne. C’est brillant de la part de la LNH. Gary Bettman peut se péter les bretelles comme quoi sa décision était la bonne auprès des propriétaires...