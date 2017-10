Des timbres pour célébrer l’histoire du hockey

Postes Canada et le United States Postal Service (USPS) ont dévoilé, vendredi, une série de timbres célébrant l’histoire du hockey au Canada et aux États-Unis.

Les timbres ont été dévoilés au complexe Little Caesars Arena à Detroit, domicile des Detroit Red Wings, et ont été mis en vente à l’échelle nationale le même jour.

«Cette nouvelle émission conjointe est la sixième que proposent Postes Canada et le USPS. Les sujets qu'ils ont choisis soulignent l'importance de ce que nos deux pays ont en commun. Ces timbres mettent en valeur la passion que nous partageons pour le hockey, un sport bien ancré dans la tradition des deux côtés de la frontière», a déclaré Deepak Chopra, président-directeur général de Postes Canada.

Les timbres sont disponibles en carnet de 10 vignettes au Canada et de 20 aux États-Unis. Ils mesurent 26 mm sur 40 mm et sont présentés en format tête-bêche, c’est-à-dire une paire d’images semblables attenantes et dans le sens inverse l’une de l’autre.

«Sur un étang gelé, un joueur de hockey moderne se reflète sur la glace, qui lui renvoie l’image d’un joueur en habits d’autrefois», peut-on lire dans un communiqué.

Cette représentation, empreinte de nostalgie, exprime l’idée de rétrospection, suggère l’évolution du sport et sa présence continue dans la vie des joueurs et des partisans.

La conception des vignettes a été faite par Roy White de Subplot Design Inc. à partir de photos prises par KC Armstrong et retouchées par Brad Pickard.